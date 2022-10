Enquete A Fazenda 2022: Alex, Tiago, Débora ou Rose, quem sai na quinta?

Alex, Tiago, Débora e Rosi deram azar e por isso estão na terceira roça da temporada. Porém, nem tudo está perdido, pois um deles ainda vai escapar com a disputa do fazendeiro. Enquanto os quatro permanecem na berlinda, a enquete A Fazenda 2022 do Jornal DCI quer saber quem não merece continuar na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão e deve voltar para casa.

Alex foi a indicação do fazendeiro da semana, Vini Buttel, enquanto Tiago foi o participante mais votado da casa e foi parar na disputa por permanência. O azar de Débora foi outro, já que peoa foi puxada da baia pelo mais votado da sede e também acabou na berlinda.

Por último, Rosiane sobrou na dinâmica do Resta Um e por isso se tornou o quarto roceiro da semana e aparece na enquete A Fazenda 2022.

Além do fazendeiro Vini, quem também teve poder nesta formação de berlinda foi o ator Iran Malfinato. O artista venceu a prova de fogo pela segunda vez nesta temporada e teve a oportunidade de escolher se ficaria com a chama amarela ou vermelha. A que sobrou, ele deu para um amigo.

Quando a votação no R7 vai abrir?

A votação oficial da roça só vai ser aberta no R7.com a partir da quarta-feira (5) a noite ou madrugada de quinta-feira (6). Tudo depende de como será a disputa do fazendeiro e do horário em que o programa ao vivo vai terminar na Record TV.

Em A Fazenda, só participa da prova do fazendeiro os peões que estão na roça da semana. Como um deles escapa da berlinda e vai direto para o posto mais alto do programa, é só depois desta prova que a votação oficial é liberada.

As roças costumam colocar quatro peões em perigo, mas só três competem pelo chapéu, pois um sempre é vetado. Depois que alguém vence a prova do fazendeiro, esses dois participantes que perderam, se juntam ao peão, ou peoa, que já estava na roça por conta do veto.

Após terminada a prova do fazendeiro, os competidores retornam da área de provas e seguem para a sala da sede. Por lá, eles tem alguns segundos para conversar com o público ao vivo pelas câmeras, pedindo pela permanência. A votação então é iniciada e a apresentadora Adriane Galisteu informa que a enquete A Fazenda 2022 do programa já está liberada.

A partir daí, é só acessar o site do R7.com no endereço https://www.r7.com/, clicar na enquete A Fazenda do programa e votar em quem você deseja. É bom lembrar que os votos no site oficial da Record são para ficar, ou seja, é necessário votar em alguém que você acredita que merece ser salvo.

Quem já saiu de A Fazenda 14

Apenas dois participantes deixaram o programa até agora: Bruno Tálamo e Ingrid Ohara.

Bruno Tálamo foi o primeiro eliminado. Ele brigou pela permanência em uma roça que disputou contra Tiago Ramos e Deborah Albuquerque. Ele havia caído na berlinda porque foi puxado por Tiago, o segundo mais votado da sede, e acabou como o menos votado da semana.

Enquanto o peão somou 15,69% dos votos do público para ficar, Tiago Ramos disparou na frente com 57,08% e Deborah somou 27,23% dos votos. Por isso, ele deixou o confinamento. Nesta berlinda, quem escapou da votação foi Shayan, que venceu a prova do fazendeiro da semana.

Veja como foi a eliminação:

Ingrid Ohara foi a segunda eliminada. A youtuber e apresentadora competiu contra Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro e perdeu. A jovem havia caído na disputa porque foi puxada da baia por Deborah, a mais votada da sede. A paraense quase escapou da disputa, pois Deborah queria levar Rosiane para o terceiro banquinho. Porém, a dançarina foi imunizada por Pétala e por isso a ruiva precisou levar outra pessoa.

No dia em que a votação foi encerrada, Ingrid foi a peoa menos votada. Ela somou apenas 29,01% dos votos. Deborah teve 32,30% do favoritismo nessa roça e Rosiane foi a grande vencedora com 38,69% dos votos do público.

Assista a eliminação:

