Zurique x PSV: onde assistir a Liga Europa hoje e horário – 06/10

Em busca da primeira vitória na Liga Europa, as equipes de Zurique x PSV se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Letzigrund, em Zurique, com a bola rolando às 13h45 (Horário de Brasília) pela terceira rodada do grupo A na competição. Para não perder nenhum lance, confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir Zurique x PSV hoje ao vivo

O jogo do Zurique e PSV hoje tem transmissão do Star +, serviço de streaming, às 13h45 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Se você quer saber onde assistir ao confronto da Liga Europa nesta quinta-feira, saiba que não vai passar em nenhum canal de TV. Isso porque a ESPN, emissora responsável pelos direitos da competição, optou por não transmitir o duelo.

Com isso, o Star + exibe com exclusividade aos assinantes o jogo desta quinta-feira. Através do site www.starplus.com, o torcedor pode se tornar membro da plataforma com valores entre R$ 32,90 até R$ 55,90 ao mês. Dá para assistir ao streaming no celular, tablet, smartv e no computador pelo site.

Informações do jogo do Zurique x PSV hoje:

Data: 06/10/2022

Horário: 13h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: William Collum

Local: Estádio Letzigrund, em Zurique

Onde assistir jogo de hoje: Star +

Zerado na pontuação, o Zurique traçou como seu principal objetivo conquistar o primeiro ponto na briga dentro do grupo A nesta quinta-feira. Em quarto e último lugar, o elenco suíço poderá subir até a terceira ou segunda posição, a depender dos outros resultados, igualando-se aos oponentes na briga pela vaga direta às oitavas de final.

Do outro lado, o PSV se mantém na terceira posição com apenas um ponto, ou seja, empatou uma e perdeu a outra até aqui na Liga Europa. Com a vitória nesta quinta-feira, o elenco poderá se tornar candidato à liderança do grupo para chegar até a próxima fase.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do PSV.



+ Final de Zaquieu em Pantanal: Renato vai tentar vingar morte de Tenório

Escalações de Zurique x PSV

Os suíços não poderão contar com jogadores importantes para esta quinta-feira. Omeragic, Reichmuth e Sauter continuam em trabalho de recuperação e por isso ainda não podem entrar em campo.

Escalação do Zurique: Brecher; Aliti, Kryeziu, Kamberi; Dzemaili, Guerrero, Krasniqi, Selnaes, Boranijasevic; Antonio Marquês e Contudo.

Aos holandêses, apenas Madueke segue como baixa no plantel de jogadores.

Escalação do PSV: Benítez; Teses, Mwene, Bispo, Max; Barqueiro, Sangané, Salibari, Simons; Gakpo e Vertessen.

+ Quantos gols Cristiano Ronaldo tem pela Seleção de Portugal?

Jogos da Liga Europa hoje

A terceira rodada da Liga Europa traz dezesseis partidas nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo pela televisão e online no serviço de streaming.

O destaque fica para o confronto de Roma e Betis, assim como Arsenal e Bodo/Glimt. Anote em sua agenda quais são, onde assistir e os horários para não perder nenhum lance.

13h45 Zurich x PSV (Star+)

13h45 Sturm x Lazio (Star+)

13h45 Sheriff x Real Sociedad (ESPN 3 e Star +)

13h45 Estrela Vermelha x Ferencávaros (Star+)

13h45 Omonia x Manchester United 13h45 (Star+)

13h45 Monaco x Trabzonspor (Star+)

13h45 HJK x Ludogorets (Star+)

13h45 Malmo x Union Berlin (Star+)

16h Midtjylland x Feyenoord (Star+)

16h Renes x Dínamo (Star+)

16h Olympiacos x Qarabag (ESPN 4 e Star +)

16h Braga x Union (Star+)

16h Fenerbahce x AEK Larnaca (Star+)

16h Freiburg x Nantes (Star+)

16h Arsenal x Bodo/Glimt (TV Cultura, ESPN e Star +)

16h Roma x Betis (Star +)

Leia também: Conheça 5 jovens promessas no futebol europeu