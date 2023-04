Onde assistir online Fluminense x Flamengo na final do Carioca 2023

O Flamengo venceu o primeiro jogo contra o Fluminense e garantiu a vantagem. Neste domingo, 09 de abril, as equipes se reencontram para a grande decisão da final no Campeonato Carioca. Com o Maracanã lotado, a final do Carioca trará o Fla-Flu às 18h (Horário de Brasília) para decidir o vencedor da temporada.

O Rubro-Negro só precisa do empate para ser campeão carioca depois de vencer o Tricolor por 2 a 0. Na temporada passada, o Fluminense foi campeão em cima do próprio Flamengo.

Em caso de empate, a disputa de pênaltis definirá o campeão.

Assistir o jogo da final do Carioca 2023 online hoje

Além de assistir na BAND e Bandsports, o jogo do Fluminense e Flamengo será transmitido também em três opções online.

SITE DA BAND

O site da Bandeirantes (www.band.uol.com.br) é a opção para quem não vai estar em casa e quer ficar por dentro de todos os lances da final Fla-Flu hoje. No canal principal, a narração vai ser de Sérgio Maurício ao lado dos comentaristas Athyrson, Ricardo Rocha e Washington.

Primeiro passo: entre no site da emissora, escolha a opção "ao vivo" e clique no ícone da Band. Depois, o site vai pedir o cadastro, mas fique tranquilo. É só inscrever o seu email e a senha e dar ok.

Feito isso, dá para assistir a programação ao vivo.

BANDPLAY

O BandPlay é o serviço de streaming oficial da Bandeirantes. A plataforma pode ser acessada por qualquer um, sem precisar de assinatura. O primeiro passo é acessar o site www.bandplay.com ou então baixar o aplicativo no seu celular ou tablet.

Depois, vá na opção "crie a sua conta" e siga o passo a passo preenchendo com os seus dados pessoais. Daí, dê ok e confirme todos os números. Na sequência escolha a opção "ao vivo" e clique no ícone da Band.

Dá para ver a programação da emissora com apenas um toque.

YOUTUBE

O canal Flow Sports no Youtube está de volta à transmissão do Campeonato Carioca. Entretanto, somente os jogos das finais é que fazem parte do acordo firmado com a FERJ.

Com a participação de Davy Jones e Igor 3K, apresentador do Flow Sports, o canal transmite as imagens em parceria com o Dale, aplicativo de transmissões. Os convidados e apresentadores vão comentar o Fla-Flu em tempo real para divertir o torcedor.

O Youtube está disponível no aplicativo para celular, tablet, videgames, smartv, além do computador.

É HOJE!! A transmissão da grande final do Campeonato Carioca é no Flow Sport Club. Em parceria com a Dale, estaremos ao vivo a partir das 17h no YouTube com a transmissão, AO VIVO E COM IMAGENS, de Fluminense e Flamengo! Quem você acha que levanta a taça? pic.twitter.com/inmUJhbdmd — Flow Sport Club (@FlowSportClub) April 9, 2023

Como chegam as equipes?

Atual campeão carioca, o Fluminense entra em campo precisando da vitória por dois gols para mandar a disputa para as penalidades, e três gols ou mais para levantar o caneco. O time fez uma campanha impecável até aqui, conquistando a Taça Guanabara em primeiro lugar com 25 pontos, somados em oito vitórias, um empate e duas derroas.

Na semifinal do Carioca, o Fluminense perdeu por 2 a 1 para o Volta Redonda no primeiro jogo. Na volta, goleou o adversário por 7 a 0 no Maracanã.

Do outro lado, o Flamengo não está tão confiante para a final deste domingo depois de perder para o Aucas na estreia da fase de grupos na Libertadores. O time perdeu para o Fluminense na última rodada da Taça Guanabara e teve que se contentar com o terceiro lugar, somando 23 pontos em sete vitórias, dois empates e duas derrotas.

Na semifinal, ganhou do Vasco no primeiro jogo por 3 a 2 e também na volta, por 3 a 1.

Escalações de Fluminense x Flamengo

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Sporting Cristal na Libertadores, o treinador Fernando Diniz, do Fluminense, pediu uma arbitragem justa na decisão. Para o duelo, não terá Manoel, Martinelli, Jorge e Gustavo, todos lesionados.

Vitor Pereira, por outro lado, busca o primeiro título da sua carreira no futebol brasileiro. Ele não terá hoje Arrascaeta, Pulgar, Matheuzinho e Bruno Henrique.

Flamengo: Santos; Fabrício Bruno, David Luiz, Filipe Luís, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Matheus França; Everton Ribeiro, Pedro e Gabrie

Fluminense: Fábio; David Braz, Nino, Marcelo, Guga; André, Martinelli, PH Ganso; Cano, Arias e Keno.

Qual é a premiação do Carioca 2023?

Por incrível que pareça, o campeão do Carioca não vai receber nenhuma premiação além da taça, título e das medalhas douradas ao fim da partida.

No fim do ano passado, a FERJ publicou em arbitral que iria distribuir R$ 9 milhões como recompensa ao campeão e vice, sendo R$ 8 milhões ao vencedor e R$ 1 milhão ao vice. Entretanto, as regras de direitos de transmissões mudaram após o contrato com a Rede Bandeirantes e, por isso, o campeão não irá mais receber valores em dinheiro.

Como chegar no Maracanã?

Além de assistir a final do Carioca em casa pela televisão ou celular, o torcedor também tem a opção de curtir a decisão no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o maior do Brasil.

O Estádio Jornalista Mário Filho, ou Maracanã, tem a capacidade para receber 78 mil torcedores.

Está localizado na zona norte do Rio de Janeiro. As estações próximas ao estádio são as do São Cristóvão e Maracanã. Para ir de metrô, pegue a linha 2 e desça na Estação Maracanã ou São Cristóvão.

Para quem vai visitar o Maracanã, saiba que o estádio não tem estacionamento.

