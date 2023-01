Como assistir jogo do Tottenham x Arsenal hoje na TV e online - 15/01/23

Tem North London Derby hoje! As equipes de Tottenham x Arsenal disputam o clássico neste domingo, a partir das 13h30 (horário de Brasília), pela vigésima rodada do Campeonato Inglês na temporada. O duelo vai ser no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres. Aqui está tudo o que você precisa para assistir o jogo de hoje.

Como assistir Tottenham x Arsenal hoje ao vivo

O jogo do Tottenham hoje vai passar na ESPN às 13h30, horário de Brasília. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal da ESPN detém os direitos de transmissão do Campeonato Inglês na temporada, por isso apenas ele é quem pode exibir o duelo.

Basta sintonizar para assistir ao vivo o clássico inglês entre Tottenham x Arsenal neste domingo.

Como assistir jogo do Arsenal hoje online?

Para o torcedor que gosta de assistir online dá para sintonizar o STAR+, plataforma de streaming para assinantes em todo o Brasil.

É isso mesmo torcedor, é preciso ser assinante do produto para ter acesso completo ao material disponibilizado. Quem já é assinante pode encontrar a programação no aplicativo para celular e também no site.

Para conhecer os pacotes basta acessar o site, clicar em "assine agora" e aí tornar-se membro.

Quem vai apitar o clássico inglês de hoje?

O árbitro do clássico entre Tottenham x Arsenal hoje vai ser Craig Pawson.

Os assistentes da partida neste domingo vão ser Marc Perry e Scott Ledger, enquanto o quarto árbitro escalado foi Darren England.

No Var, Paul Tierney será o responsável enquanto Constantine Hatzidakis será o assistente.

Como vem as equipes ao jogo de hoje?

O Tottenham vem de vitória em cima do Everton no último fim de semana, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. O elenco folgou no meio da semana e por isso terá um elenco mais descansado e bem fisicamente. Em sexto lugar, os Spurs contabilizam 33 pontos em 10 vitórias, três empates e cinco derrotas.

Provável escalação do Tottenham: Lloris; Dier, Lenglet, Romero; Perisic, Bentacur, Hojbjerg, Doherty; Son, Gil e Kane.

Do outro lado, o Arsenal é o atual líder com 44 pontos, conquistados em 14 vitórias, dois empates e uma derrota apenas. Com o tropeço do City ontem, os Gunners vão atrás da vitória no clássico deste domingo para aumentar a vantagem na ponta da tabela e assim tornarem-se mais próximos de conquistar o título.

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Nketiah e Gabriel Martinelli.

Quem tem mais vitória Arsenal ou Tottenham?

O confronto entre Arsenal e Tottenham quem tem mais vitórias são os Gunners, com 66 triunfos, com os 44 empates e 47 vitórias para os Spurs, segundo dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Nos últimos encontros, o Arsenal tem vantagem com três vitórias, enquanto o Tottenham venceu apenas uma. O último jogo entre eles, no entanto, foi em 01 de outubro de 2022, na 9ª rodada da temporada atual no Campeonato Inglês.

No quesito gols, segundo o Transfermarkt, o Arsenal marcou 246 enquanto o Tottenham tem 210.

