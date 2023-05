Onde assistir jogo do Manchester City hoje na Premier League - 06/05

Saiba onde assistir jogo do Manchester City hoje. Foto: Reprodução David Pickup by Pexels

Para se manter na liderança do Campeonato Inglês, o Manchester City precisa somar três pontos no confronto contra o Leeds neste sábado, pela 35ª rodada da competição. A bola rola no jogo do Manchester City hoje às 11h, horário de Brasília, no Etihad Stadium.

A diferença do City com o Arsenal é de um ponto, mas o elenco de Guardiola tem um jogo a menos. O Leeds, por outro lado, segue em 17º com 30 pontos, sob sério risco de rebaixamento.

O jogo do jogo do Manchester City hoje tem transmissão do canal ESPN, disponível em operadoras de televisão por assinatura. Nenhuma emissora aberta vai exibir a partida da Premier League neste sábado.

Quem é cliente das operadoras Sky, Claro, Oi ou Vivo pode assistir o canal ESPN ao vivo. É só sintonizar com o seu controle remoto e curtir a transmissão.

Assistir Manchester City online hoje

Para quem não é cliente da TV paga, dá para assistir Manchester City e Leeds hoje no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. Dá para ver em qualquer lugar do Brasil.

Por mês, o torcedor deve desembolsar R$ 40,90 para se tornar assinante do produto. O Star+ está disponível no computador (www.starplus.com) e nos aplicativos entre dispositivos móveis. Não tem como assistir de graça, é preciso ser assinante.

Horário : 11h (Horário de Brasília)

: 11h (Horário de Brasília) Local : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Onde assistir jogo do Manchester City hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Manchester City x Leeds

O Manchester City briga diretamente com o Arsenal pelo título inglês da temporada. Para o jogo deste sábado, Pep Guardiola promete escalação 100% titular, apenas com o desfalque de Kevin De Bruyne.

Para o Leeds, os atletas Tyler Adams, Dallas e Luis Sinisterra estão indisponíveis.

Manchester City: Ederson; Aké, Dias, Walker; Rodri, Stones, Gundogan, Mahrez; Jack Grealish, Álvarez e Haaland.

Leeds: Meslier; Koch, Ayling, Wober, Firpo; McKennie, Harrison, Roca, Summervile; Gnonto e Bamford.

Do que o Manchester precisa para ser campeão inglês?

Líder do Campeonato Inglês com 79 pontos, o Manchester City precisa vencer o Leeds neste sábado para manter a vantagem contra o Arsenal e, consequentemente, ocupar a primeira posição e assim levantar o caneco. No momento, a diferença é de um ponto entre os dois, mas o City de Pep Guardiola tem um jogo a menos.

Isso significa que o Manchester possui uma pequena vantagem. Mas se perder o jogo atrasado, aí de nada vale para o clube.

Se quiser ser campeão inglês, o Manchester tem que ganhar os próximos cinco jogos que tem pela frente na competição. Com tem um ponto de vantagem, pode chegar até a última rodada na frente. Mas se tropeçar, perder ou até mesmo empatar, e o Arsenal vencer todas, aí o City perderá a liderança e consequentemente o troféu da Premier League.

