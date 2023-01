Onde assistir Manchester City x Tottenham na TV e online - 19/01/23

Equipes disputam a Premier League nesta quinta-feira com transmissão ao vivo

Tem clássico inglês nesta quinta-feira! Em partida atrasada da sétima rodada na Premier League, as equipes de Manchester City x Tottenham disputam os três pontos às 17h (Horário de Brasília), no Etihad Stadium. Confira onde assistir ao vivo e todos os detalhes.

Qual canal vai passar Manchester City x Tottenham hoje

ESPN e Star + é onde assistir o jogo do Manchester City x Tottenham hoje às 17h.

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor deve sintonizar a ESPN para assistir nesta quinta-feira o clássico inglês na rodada da Premier League. O canal só está disponível em operadoras de TV paga.

Outra opção é ligar no Star +, plataforma de streaming. Quem é assinante pode assistir no navegador pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv. Para se tornar membro basta escolher o melhor plano ao seu bolso.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima devem se atentar ao fuso horário, já que a transmissão da partida vai começar às 16h.

Prognóstico jogo de hoje

O Manchester City quer se manter na cola do Arsenal em todo custo. Vice-líder com 39 pontos, tem apenas oito pontos de diferença depois do elenco perder na última rodada, contabilizando 12 vitórias, três empates e uma derrota na temporada. Sob o comando de Guardiola, deve entrar em campo completo nesta quinta.

Do outro lado, o Tottenham também vem de derrota na última rodada, mas para o Arsenal em clássico. Ocupando a quinta posição com 33 pontos, tem como principal objetivo se manter na parte de cima da classificação onde buscará a vaga na Champions League da próxima temporada.

Prováveis escalações do jogo de hoje:

Escalação do Manchester City: Ederson; Aké, Akanji, Stones, Lewis; Gündogan, Rodri, De Bruyne; Jack Grealish, Haaland e Mahrez

Escalação do Tottenham: Lloris; Davies, Dier, Romero; Doherty, Hojbjerg, Bentacur, Perisic; Son, Kulusevski e Harry Kane.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Manchester City x Tottenham hoje vai ser Simon Hooper nesta quinta-feira, pela rodada da Premier League.

Os assistentes serão Adrian Holmes e Eddie Smart, com o quarto árbitro David Coote.

No VAR, árbitro de vídeo, os responsáveis vão ser Darren England e o assistente Matthew Wilkes.

