Torcedor pode sintonizar o canal ESPN para assistir ao vivo a partida do futebol inglês hoje

Onde assistir o jogo do Chelsea x Aston Villa hoje, sábado (01/04)

Empatados no meio da tabela, Chelsea e Aston Villa entram em confronto direto neste sábado, 1º de abril. O palco do jogo do Chelsea vai ser o Stamford Bridge, em Londres, válido pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. A bola vai rolar entre os dois times às 13h30 (Horário de Brasília).

Os Blues e o Aston Villa estão em 10 e 11º lugar respectivamente com 38 pontos cada. Quem vencer ganha uma posição na tabela rumo à parte de cima.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo

O canal ESPN e o streaming Star Plus vão transmitir o jogo do Chelsea hoje. O duelo da Premier League está disponível para todos os estados do Brasil.

O torcedor pode comemorar porque a ESPN vai exibir o duelo do Campeonato Inglês hoje. No entanto, a emissora só pode ser sintonizada na TV paga. Entre em contato com o seu operador para adquirir o canal na programação.

Outra opção é o Star Plus, serviço de streaming da Disney. Com pacotes entre R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, dá para assistir no celular, tablet, computador ou smartv.

Escalações de Chelsea x Aston Villa

Thiago Silva é desfalque na escalação do Chelsea. Do outro lado, o Aston Villa não poderá contar com Cash e Steer, ambos lesionados.

Chelsea: Arrizabalaga; Badiashile, Koulibaly, Fofana; Kovacic, Chilwell, Enzo Fernández, James; João Felix, Havertz e Mudryk.

Aston Villa: Martínez; Konsa, Young, Mings, Digne; McGinn, Ramsey, Douglas Luiz; Bailey, Buendía e Watkins.

Quantas vezes Chelsea ganhou a Premier League?

Desde que o Campeonato Inglês se tornou Premier League - em 1992 - o Chelsea conquistou cinco títulos, referidos aos anos de 2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 e 2016/17.

O time londrino está atrás do Manchester United, maior campeão com 13 taças, e o Manchester City com seis. Apenas sete clubes conquistaram o título da Premier League.

A Premier League é a primeira divisão do futebol inglês. Vinte equipes disputam o torneio em 38 rodadas, em pontos corridos, onde o time com mais pontos é declarado o campeão. Na parte de baixo, os três últimos são rebaixados para a segunda divisão.

Quem é o adversário do Chelsea na Champions?

O Chelsea vai enfrentar nas quartas de final da Liga dos Campeões o Real Madrid, atual campeão do torneio internacional. O sorteio da UEFA realizado em 17 de março, na Suíça, definiu todos os confrontos e o chaveamento.

As quartas de final são disputadas em dois jogos, ida e volta. O primeiro embate está marcado para quarta-feira, 12 de abril, no Santiago Bernabéu. A volta vai ser em Stamford Bridge, na terça-feira, 18 de abril, ambos às 16h.

Quem ganha avança para a semifinal, também jogada em ida e volta.

