Onde assistir o jogo do Chelsea x Fulham na Premier League hoje (03/02)

Equipes disputam a rodada do Campeonato Inglês nesta sexta-feira com transmissão ao vivo

Dois pontos separam os times na tabela do Campeonato Inglês. Dentro de casa, no Stamford Bridge, o Chelsea vem em busca dos três pontos contra o Fulham nesta sexta-feira, 3 de fevereiro. Pela 22ª rodada, a bola vai rolar no jogo do Chelsea hoje às 17h (Horário de Brasília).

O árbitro da partida entre Chelsea e Fulham nesta sexta-feira vai ser Stuart Attwell, com assistência de Darren Cann e James Mainwaring. O quarto árbitro designado foi Jarred Gillett e no Var Michael Salisbury.

Onde vai passar o jogo do Chelsea hoje ao vivo

O Star + vai transmitir o jogo do Chelsea nesta sexta às 17h, horário de Brasília.

Os canais da ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Inglês, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Mas a emissora nem sempre transmite todos os jogos da rodada.

Quando os confrontos não passam na televisão, o torcedor deve sintonizar o Star Plus no navegador no computador ou aplicativo em dispositivos móveis, videogames e smartv.

O Star Plus é o serviço de streaming da Disney. Ele tem o conteúdo de entretenimento e esportes por assinatura em todo o Brasil.

Qual o valor do Star Plus?

O pacote simples do Star + sai por R$ 32,90 ao mês. Já o combo com a plataforma Disney+ fica em R$ 45,90, enquanto o serviço da Disney com Lionsgate+ vale a mensalidade de R$ 55,90.

Como ter Star Plus de graça?

Só é possível assistir o Star Plus se for assinante.

Quem assina Sky tem direito a Star Plus?

Não, o torcedor ter uma assinatura diferente da Sky.

LEIA: Tabela de jogos do Mundial de Clubes 2023: chaveamento e onde assistir

Escalações de Chelsea x Fulham:

Após assinar com Enzo Fernández, jogador da Argentina e Benfica, o jovem deve estar nesta sexta-feira contra o Fulham.

Enquanto isso, o técnico Potter garantiu que Ben Chilwell, Reece James, Raheem Sterling e Ruben Loftus-Cheek estão de volta, mas Fofana, Zakaria, Pulisic, Kovacic, Kante e Armando Broja seguem fora.

Provável escalação do jogo do Chelsea hoje: Arrizabalaga; Hall, Badiashile, Thiago Silva, Azpilicueta; Kovacic, Enzo Fernández, Mudryk; Mount, Ziyech e Havertz.

Neeskens Kebano é o único desfalque dos visitantes.

Provável escalação do jogo do Fulham hoje: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Reed, João Palhinha, Cordova-Reid, Pereira; Willian e Mitrovic.

Calendário do Chelsea na temporada

Neste momento da temporada, o Chelsea disputa apenas o Campeonato Inglês e as oitavas de final da Champions League.

O time ocupa a 10ª posição na Premier League com 29 pontos, conquistados em oito vitórias, cinco empates e sete derrotas na temporada. Isso porque o time não teve um dos melhores começos, buscando a recuperação em todo momento para chegar até a parte de cima.

Na Champions League o Chelsea vai enfrentar o Borussia Dortmund nas oitavas de final. O jogo de ida está marcado para quarta-feira, 15 de janeiro, na Alemanha. Mas a volta vai ser na Inglaterra em 7 de março, às 17h.

Entre as competições regionais da Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra, o Manchester City eliminou o Chelsea em ambas os duelos.

Enzo Fernández é a nova contratação do Chelsea

Destaque da Argentina na Copa do Mundo, o jogador Enzo Fernández, de 21 anos, é a nova contratação do Chelsea para a temporada.

O meia vai vestir a camisa 21, número que pertencia ao brasileiro Jorginho. Segundo o GE, o jovem se tornou a mais cara contratação da história da Premier League. Isso porque o clube londrino pagou ao Benfica 121 milhões de euros, o mesmo que R$666 milhões.

O contrato vai até 2031.

Confira o vídeo do anúncio.



Você também vai gostar de ler:

Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês