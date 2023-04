Saiba como assistir ao jogo do Liverpool hoje. Foto: Reprodução Dom Le Roy by Pexels

Partida será transmitida na TV paga e no serviço de streaming

Quem vai transmitir jogo do Liverpool x Nottingham Forest online - 22/04

O Liverpool recebe o Nottingham Forest neste sábado, 22 de abril, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. O jogo do Liverpool começa às 11h, horário de Brasília, em Anfield. Os anfitriões estão na parte de cima da tabela enquanto os visitantes ocupam a zona de rebaixamento.

Qual canal vai passar o jogo do Liverpool hoje

O jogo do Liverpool hoje será transmitido na ESPN ao vivo para todos os estados do Brasil. Nenhum canal aberto vai exibir o duelo neste sábado.

Os canais ESPN são os responsáveis pelos direitos de imagens do Campeonato Inglês. São os únicos que podem transmitir cada uma das partidas ao vivo. Neste sábado, o embate entre Liverpool e Nottingham Forest vai passar.

A ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquirir a emissora na programação.

Como assistir Liverpool online hoje

Quem não tem a TV paga em casa pode curtir o jogo do Liverpool e Nottingham Forest através do Star Plus. Mas o que é o Star+?

O serviço de streaming sob demanda de entretenimento e esportes é uma plataforma que também exibe os jogos de futebol internacional. É necessário pagar R$ 32,90 para ser assinante, mas com o valor o torcedor tem acesso à filmes, séries e esportes da ESPN.

Entre no site (www.starplus.com), clique em "assine agora" e escolha qual é o melhor pacote ao seu bolso.

Situação do Liverpool na temporada

Em oitava posição com 47 pontos, o Liverpool precisa ganhar a partida contra o Nottingham neste sábado para voltar a brigar pela zona de classificação no Campeonato Inglês.

Quanto vagas são distribuídas para a fase de grupos da Champions League, os quatro primeiros. Já o quinto colocado se classifica para a Liga Europa. Com seis pontos a menos que o Tottenham, atual quinto lugar, o Liverpool tem que ganhar neste sábado e torcer por tropeços do Tottenham, Aston Villa e Brighton, seus rivais diretos.

Faltam sete rodadas para acabar a Premier League. O Liverpool corre o sério risco de ficar fora da Champions.

Escalações de Liverpool x Nottingham Forest

Liverpool: Alisson; Robertson, Van Dijk, Konaté, Alexander-Arnold; Jones, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo e Diogo Jota.

Nottingham Forest: Jesus Navas; Felipe, Niakhate, McKenna; Danilo, Renan Lodi, Freuler, Williams; Gibbs-White, Awoniyi e Johnson.

Klopp confirmou que Roberto Firmino não vai jogar hoje. Keita, Bajcetic e Ramsay também são desfalques.

Para o Nottingham, Willy Boly, Biancone, Chris Wood, Kouyaté e Richards são baixas.

