Cores de unhas para o Ano Novo 2024: copie 7 ideias

A virada do ano está chegando e para quem acredita em superstições, a escolha das cores de unhas para o Ano Novo são um detalhe importante na produção. É possível optar por cores clássicas desta época, como o branco e o prata, ou tons que carregam significados de acordo com os desejos para o próximo ano, como o vermelho para o amor, e assim por diante. Confira algumas inspirações.

Unhas para o Ano Novo brancas ou pratas

As unhas brancas são uma escolha clássica e atemporal que podem ser usadas em qualquer ocasião, não apenas no Ano Novo. Geralmente, elas transmitem um ar elegante e sofisticado, mas também podem ser divertidas e criativas, dependendo da decoração escolhida.

Para um look mais simples, basta pintar todas as unhas de branco. Para um visual mais elaborado, você pode apostar em decorações com glitter, pedrarias ou desenhos. Elas também são uma ótima opção para quem quer dar um toque de glamour ao look, além de serem uma boa escolha para quem tem unhas curtas, pois ajudam a alongar as mãos.

A tonalidade branca transmite uma sensação de pureza e simplicidade, adicionando um toque de sofisticação à aparência das mãos. Além disso, essa escolha de cor proporciona uma sensação de limpeza e frescor, refletindo uma estética bastante usada e que nunca sai de moda. No Brasil, é comum que as pessoas optem por roupas e acessórios brancos para atrair paz.

A segunda opção são as unhas pratas, que são ótimas opções para quem quer um look mais chamativo, mas sem perder a elegância. Essa cor também pode ser complementada com pedrarias ou desenhos diferenciados.

A francesinha também é uma escolha clássica e sofisticada para quem procura uma decoração elegante. Caracterizada por uma linha branca distintiva nas pontas das unhas, sobre uma base de cor natural ou rosada, ela adiciona um toque de refinamento e cuidado às mãos.

Apesar dessa ser o modelo tradicional da francesinha, é possível optar por bases com glitter, por exemplo, para dar mais destaque.

Relacionado: Previsões dos signos para 2024

Unhas para o Ano Novo Amarelas ou douradas

As unhas amarelas são uma escolha alegre e divertida, sendo uma cor vibrante que naturalmente atrai atenção. Podem ser usadas para criar um look criativo e único, especialmente por aqueles que buscam algo mais destacado do que o branco convencional, especialmente para o Ano Novo.

Além disso, o uso do amarelo na virada do ano é uma tradição popular. A cor amarela simboliza prosperidade, riqueza, felicidade e sorte. Muitas pessoas acreditam que vestir essa cor no Réveillon traz boas energias e atrai coisas positivas.

Para fugir do convencional, é possível adicionar glitter, proporcionando um toque de glamour às unhas amarelas. Você pode usá-lo em toda a unha ou apenas em detalhes. Outra opção é criar uma francesinha com essa cor ou desenhos mais ousados, como flores, estrelas, animais ou qualquer que você goste.

O amarelo também representa felicidade, diversão e positividade. Portanto, usar esse tom no Ano Novo é uma forma de começar o novo ano com um espírito positivo e esperançoso.

Outra opção é o dourado, que proporciona um toque de luxo e glamour às mãos. Essa tonalidade traz elegância e sofisticação, adicionando um brilho sutil. É uma escolha perfeita para quem vai a alguma festa de Réveillon que exige um look mais chique.

Assim como o amarelo, essa cor está relacionada à riqueza, prosperidade e luxo, remetendo à cor do ouro, metal precioso frequentemente associado a grandes fortunas.

Unhas vermelhas para o Ano Novo

O vermelho é uma tonalidade vibrante e intensa. A cor é frequentemente associada à paixão, ao amor e à energia, sendo muito utilizada por quem deseja atrair um novo romance para o ano que se inicia. Essa é outra escolha atemporal que nunca sai de moda.

Além de pintar todas as unhas de vermelho, você pode adicionar glitter, pedrarias ou desenhos para decorá-las.

A cor vermelha também pode ser usada na forma metalizada, assim como outros tons. Elas podem ser feitas com um esmalte metalizado, a opção mais fácil e prática, ou com um pó de cromo, que cria um efeito mais espelhado e duradouro.

Essa opção é bastante versátil, servindo tanto para eventos glamorosos, como festas sofisticadas de Réveillon, quanto para looks mais descontraídos e ousados, como uma virada de Ano Novo na praia.

A terceira opção é o degradê com o vermelho. Para criar esse efeito, aplique uma cor mais clara como base e, em seguida, use uma esponja para esfumar a cor mais escura gradualmente em direção às pontas das unhas. O truque está em misturar suavemente as cores, criando uma transição suave e fluida entre elas. Lembre-se de esperar que cada camada de esmalte seque antes de aplicar a próxima.

Relacionado: Ano Novo é feriado?

Lilás

O lilás adiciona um toque romântico às mãos, tornando-se uma escolha versátil que combina bem com qualquer look. Essa cor traz uma sensação de calma e tranquilidade, sendo uma opção popular para quem busca adicionar elegância às unhas com um toque de cor.

Apesar de o lilás não estar ligado a superstições de Ano Novo, como o amarelo e o vermelho, por exemplo, ele é frequentemente associado a significados como espiritualidade e intuição. É uma cor que traz sentimentos de serenidade e harmonia.

Para quem não quer apenas pintar as unhas de lilás, é possível usar uma base mais clara embaixo e usar o esmalte mais escuro para fazer desenhos em cima. Esse tipo de arte deve ser feito com um pincel fino ou palito de dentes. Se você não se sente confortável desenhando diretamente nas unhas, pratique em outra superfície antes de fazê-los para valer.

A cor também cai bem com glitters, pedrarias ou até mesmo em degrade, misturando o lilás e o roxo mais escuro.

Unhas para o Ano Novo cor nude

A tonalidade neutra adiciona um toque de sofisticação e simplicidade às mãos, destacando a beleza natural das unhas. Essa escolha não apenas cria uma aparência clean e polida, mas também oferece uma tela neutra para experimentar com decorações mais sutis, como nail art minimalista ou detalhes delicados.

Além disso, é bastante fácil combinar as unhas nude com qualquer roupa ou acessório, já que a cor vai bem com tudo, principalmente com os looks brancos do Réveillon.

Também é possível usar o nude para fazer técnicas como a Meia Lua Invertida, que consiste em pintar a unha com a cor mais clara, usar um adesivo ou fita adesiva para criar uma meia lua na base da unha e pintar a parte superior da unha com a cor mais escura.

Relacionado: Programação do Réveillon em Salvador 2024

Unhas para o Ano Novo azuis

Unhas azuis marinho emanam elegância, já que essa tonalidade dá um toque de glamour às mãos, sendo uma escolha versátil e sem erro. É possível optar por uma manicure simples e clássica, ou experimentar com designs mais elaborados, como detalhes em prata ou dourado para um contraste mais chamativo.

Assim como as demais cores, o azul marinho também cai bem para quem quer misturá-lo com glitter.

Já a mistura dos azuis marinhos e claros oferecem uma combinação elegante e versátil, perfeita para diversas formas de comemorar o Ano Novo. O azul marinho adiciona um toque sofisticado e profundo, enquanto o azul claro traz um elemento suave. Essa combinação permite uma variedade de estilos, desde uma aparência mais formal até um visual descontraído. Pode-se optar por uma abordagem degradê, alternando cores em cada unha, ou criar designs mais complexos, como listras diagonais ou estampas náuticas.

O azul é associado a significados como tranquilidade, serenidade, confiança e harmonia. No Ano Novo, as pessoas podem escolher usar essa como uma maneira de atrair paz e estabilidade para o próximo ano. Também acredita-se que essa cor inspire pensamentos claros e comunicação aberta, trazendo mais sossego.

Unhas azuis são bastante versáteis e podem combinar com uma variedade de roupas, dependendo da tonalidade do azul e do estilo desejado, como por exemplo: roupas neutras, outros tons da cor, cores vibrantes e o bom e velho jeans.

Verde

A vasta gama de tons verdes disponíveis oferece opções desde os verdes mais suaves e pastéis até os mais profundos e intensos. Esta cor pode ser usada de maneira versátil, adicionando um toque de vitalidade para quem quer fugir do óbvio no Ano Novo.

Por ser uma cor escura, os tons de verde são ótimos para serem usados em decorações diversas ou sozinhos.

O verde está relacionado a significados como renovação, esperança, crescimento, equilíbrio e prosperidade. No Réveillon, usar verde pode representar a busca por um novo começo, pelo crescimento pessoal e pelas oportunidades que estão por vir.

A cor verde também simboliza a harmonia e o equilíbrio, proporcionando uma sensação de calma e estabilidade para o próximo ciclo. Algumas pessoas também acreditam que o verde tem o poder de atrair sorte e prosperidade para o ano que se inicia, já que ele está ligado à natureza e à renovação.