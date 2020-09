Biquínis verão 2021: confira o que vai ser sucesso na estação

Estilo ciganinha, peças em crochê, animal print e neon são algumas das principais tendências para a moda praia do próximo verão.

Os dias mais quentes do ano estão chegando. Isso significa que está na hora de começar a desfilar por aí roupas curtinhas, fresquinhas e, claro, muita moda praia. Neste artigo, contamos quais são as tendências mais esperadas para os biquínis verão 2021.

Em primeiro lugar, é legal saber que a moda praia este ano resgata muito do que já foi visto anteriormente. Ademais, as peças estão cada vez mais versáteis e democráticas. Ou seja, tem opções para todos os gostos. Tem também muito branco, neon, candy colors, tie dye e modelos bem diferentes para todo mundo arrasar nos looks.

Agora, vamos conferir o que mais vai ser hit entre os biquínis da estação.

Vamos ver muitos babados nos biquínis do verão 2021

Além disso, teremos muitos tops ombro a ombro e no estilo ciganinha

Assim como a presença de peças esportivas

Pode seguir apostando no neon para os biquínis verão 2021



E também em conjuntos de crochê

Enquanto isso, tops com aro e versões cropped também vão fazer sucesso

Gosta de cores? Então invista no tie dye, uma das promessas entre os biquínis verão 2021



Prefere um modelo bem confortável? Pois a cintura alta está com tudo



Da mesma fora, o branco é forte tendência para os biquínis verão 2021

Além disso, os biquínis do verão 2021 terão muitas estampas, como o animal print, por exemplo

A estação conta ainda com muitos biquínis em candy colors

Entretanto, quem prefere os tons mais vibrantes pode ficar tranquila. Tons de verde, vermelho e pink vão colorir os biquínis do verão



Os metalizados são mais uma grande tendência

Mas você pode também escolher modelos com cintos

Por fim, saia do óbvio com amarrações e recortes diferentes