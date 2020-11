Eleições 2020: 2,6 milhões de eleitores de SP ainda não justificaram o voto

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 2,6 milhões de eleitores da cidade de São Paulo não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições 2020 e ainda não justificaram o voto. A ausência no pleito exige a justificação em cada um dos turnos, com o prazo de até 60 dias para realizar ou poderá ser sancionado.

Para justificar existe algumas alternativas. São elas: preencher o Formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral, obtido gratuitamente nas unidades de atendimento do TSE; pela Internet, no site oficial do TSE; ou pelo aplicativo do e-Título, gratuito para celulares Android e IOS.

Veja também: eleitor que não justificar pagará multa!

Problemas para justificar pelo e-Título no dia do pleito

No último domingo (15) o e-Título apresentou instabilidades, principalmente para os eleitores que tentaram justificar o voto no mesmo dia das eleições 2020. Segundo o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, o grande número de acessos sobrecarregou o sistema do aplicativo.

Caso ocorra o mesmo problema no segundo turno, dia 29 de novembro, os eleitores podem fazer a justificação manual no cartório eleitoral mais próximo, com a apresentação de um documento oficial de identificação com foto. Pela internet, é só preencher o Formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral, clicando aqui.

Quem não votou no 1º turno, pode votar no 2º?

Para os eleitores que não votaram no primeiro dia, é possível votar no segundo. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirma que os turnos são independentes, por isso, a falta no 1º turno não impede o voto no 2º. Entretanto, é preciso justificar a ausência, pois a participação no segundo dia de votação não anula o não comparecimento do eleitor às urnas no dia 15 de novembro.

O segundo turno das eleições acontecerá dia 29 de novembro, no mesmo horário do anterior, das 7h às 17h. Importante lembrar que o horário entre 7h e 10h é preferencial para pessoas acima de 60 anos, os demais eleitores podem comparecer neste período, mas com a devida consciência das medidas de proteção à saúde.

