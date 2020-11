Eleições 2020: como consultar a zona e seção eleitoral?

Dia 15 de novembro será o primeiro turno das eleições 2020. O eleitor deve estar bem informado sobre o que pode ou não fazer no dia da votação, assim com as informações sobre seu candidato. Quanto a zona e seção, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibiliza um sistema de busca muito simples. As zonas eleitores podem ser compostas por mais de um município, ou ainda por parte dele.

Como consultar a zona e seção eleitoral

Esse passo a passo irá trazer as seguintes informações: zona e seção eleitoral; endereço do local de votação; e número do título de eleitor. Confira!

Acesse a aba de “Título e local de votação – consulta por nome” do TSE, clicando aqui; Preencha o primeiro campo com o seu nome completo e os demais com data de nascimento e nome completo da mãe; Marque a caixa “Não sou um robô” e pronto!

Mas, caso queira consultar somente a zona eleitoral a qual está cadastrado, clique aqui. O TSE permite escolher o estado e, em seguida, mostra todas as opções que a região possui.

Regularização do título de eleitor

O título de eleitor está regular quando não há nenhuma pendência, deve estar com o voto em dia, ausências justificadas, multas pagas e convocações da Justiça Eleitoral cumpridas.

De acordo com o TSE, o prazo para regularizar ou emitir o título de eleitor encerrou dia 6 de maio deste ano. Como prevê a legislação, o registro e outros serviços para eleitores é encerrado 180 dias antes do pleito. Somente após as eleições 2020 as pendências e/ou solicitações poderão ser realizadas.

A situação eleitoral também pode ser consultada pelo site do TSE, clique aqui.

GUIA PARA O ELEITOR