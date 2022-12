Como assistir a volta de Babi da roça falsa da fazenda hoje e AO VIVO

A volta de Babi da roça falsa é muito esperada pelo público. A atriz está escondida no Rancho de A Fazenda 2022 desde a noite de quinta-feira (1) e irá surpreender os colegas de confinamento neste sábado (3). Por enquanto, apenas Iran Malfitano e André Marinho sabem a verdade, pois visitaram a peoa no Rancho.

VEJA COMO FOI A VOLTA DE BABI DA ROÇA FALSA

Quando é a volta de Babi da roça falsa e como assistir ao momento?

A volta de Babi da roça falsa será na manhã de hoje, sábado (3), mas o horário ainda não foi revelado pelo produção do reality show. O DCI conversou com a assessoria do programa na sexta-feira (2) e foi informado que o assunto é mantido em segredo.

O público pensou que no programa de sexta-feira, Adriane Galisteu informaria o público sobre o horário, mas isso não aconteceu. Por isso, agora os fãs da atração precisarão passar o dia de olho nas câmeras do Playplus para não perder o momento.

Caso a volta de Babi não ocorra ao longo do dia, ela deve ser exibida ao vivo durante o programa deste sábado. Geralmente, os programas do fim de semana são gravados e só exibem momentos da sede, como melhores cenas da festa, convivência, etc. Porém, por conta do retorno da campeã da roça falsa, pode ser aberto uma exceção.

Sozinha no Rancho, a peoa já vem "treinando" seu retorno:

Como assistir

Por causa da possibilidade da volta de Babi ser ao longo do dia, você terá que ficar de olho nas câmeras 24 horas do programa. Para isso, será necessário ser assinante do Playplus.

O serviço da Record custa R$ 15,90 ao mês e pode ser cancelado a qualquer momento. Aos novos assinantes é oferecido 14 dias grátis. Se quiser, você pode cancelar o plano no último dia grátis, antes da cobrança no seu cartão.

Para fazer seu cadastro no site e assistir a volta de Babi, é só seguir os seguintes passos:

Passo 1: Acesse o site https://www.playplus.com/;

Passo 2: Clique em "faça um teste grástis", depois em "Plano Playplus" e em seguida no botão "avançar";

Passo 3: Será necessário passa algumas informações pessoais, como nome, e-mail, celular, CPF, data de nascimento e gênero;

Passo 4: Você fará uma verificação por SMS. Após confirmados os seus dados, você informará a forma de pagamento. A cobrança será mensal;

Passo 5: Com seu login e senha em mãos, você irá acessar novamente o Playplus e se dirigirá para a aba "No Ar";

Passo 6: Clique no "sinal 1" de A Fazenda 2022, que é a câmera principal, e observe o movimento do confinamento para aguardar a volta de Babi. Caso queira ver o que Babi está fazendo no Rancho, é só clicar no "sinal 6".

Babi voltará com imunidade ou poderes?

A Record não anunciou nenhum poder especial para a volta de Babi. Ou seja, pelo que se sabe, a peoa não estará imune na próxima roça ou terá alguma vantagem contra os adversários. Pelo que foi divulgado até então, as vantagens da peoa vencedora da roça falsa foi o acesso às câmeras do programa durante seu tempo no Rancho e a visita de dois colegas, Iran e André, que não puderam contar nada aos colegas.

Babi irá surpreender os peões neste sábado e amanhã, domingo (4), será realizado a última prova de fogo da temporada. A última formação padrão de berlinda será na terça-feira (6). Alguém será eliminado na quinta-feira (8) e então a dinâmica da última semana irá começar.

Os dias finais do programa contarão com uma formação de roça surpresa, na quinta (8), eliminação no sábado (10), prova especial no domingo (11) para a definição das duas roças especiais de final de temporada, eliminação na segunda-feira (12), eliminação na terça-feira (13) e a final da fazenda na quinta-feira (15) - As informações são do jornalista Flavio Ricco, do R7, pois a Record ainda não confirmou como será a última semana de programa, apenas a data da final.

