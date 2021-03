Arthur vai ser expulso do BBB21? Entenda o que aconteceu

Arthur pode ser expulso do BBB21? Uma atitude do brother durante a festa deste fim de semana, na madrugada de domingo (21), deixou muita gente revoltada. O crossfiteiro foi acusado de assediar Carla Diaz e chegou a ser comparado com Marcos Harter, expulso por agressão no Big Brother de 2017.

Público quer Arthur expulso do BBB21

O que aconteceu entre Carla Diaz e Arthur? O casal, que até o momento havia terminado, teve uma longa DR durante a festa deste fim de semana. O brother disse que está apaixonado pela atriz e que agiu de forma errada por estar com ciúmes da sister e com medo de expressar seus sentimentos. Durante o papo, Carla reclamou do tratamento que recebeu do brother e discutiu sobre o relacionamento deles na casa.

A dupla teve a DR em vários cantos da casa, como na sala, no quarto colorido, banheiro, entre outros lugares, já que conversaram bastante. Em um dos momentos em que estavam debatendo sobre o romance que viveram no confinamento, no sofá da sala, Arthur segurou o braço de Carla Diaz para tentar beijá-la, a sister tentou desviar o rosto. O momento gerou revolta em muitos, que começaram a pedir a que Arthur fosse expulso do BBB21.

Nas redes sociais, foram criadas as hashtags #Arthur expulso BBB21 e #Arthur Machista. Muitos fãs do reality show reclamaram sobre a atitude do brother e acusaram o capixaba de assédio por tentar beijar Carla enquanto a sister tentava desviar, além de considerarem o ato de segurar o braço da atriz enquanto tentava beijá-la, uma forma de agressão.

É, se fosse o BBB Portugal, o paredão da semana estava cancelado, pois já haveria um eliminado, Arthur!

Qual foi a repercussão da casa?

Como a dupla estava sozinha na sala do confinamento, o assunto não tem sido discutido na casa. Nas câmeras que mostravam a conversa entre Carla Diaz e Arthur, não foi possível ver nenhum outro participante no local. Se alguém viu a cena, não comentou até agora sobre o assunto. Por isso, na casa, a possibilidade de Arthur ser expulso do BBB21 não tem sido levantada por nenhum brother ou sister.

Programa já expulsou por assédio?

Os casos mais comuns de expulsão no reality show são devido a agressão, como o que aconteceu no Big Brother 2019, quando Hari Almeida empurrou a colega Paula Von Sperling durante uma festa. Nesta mesma edição, Vanderson foi expulso, porém por outro motivo, o ex-brother foi acusado de estupro, violência doméstica e importunação sexual aqui fora, pouco depois de a edição ter começado, como a polícia queria conversar com o confinado, ele acabou sendo retirando do programa. No entanto, a possibilidade de Arthur ser expulso do BBB21 seria em caráter diferente, já que a acusação contra o brother surgiu por conta de algo que aconteceu no programa e não antes do confinamento.

No Big Brother do ano passado, aconteceram algumas acusações de assédio. Petrix foi extremamente criticado por dançar com Bianca Andrade (Boca Rosa), que estava bêbada: o ginasta foi acusado de tocar nos seios da blogueira. Pyong também sofre acusações após apertar o bumbum de Flayslane. Ambos foram acusados de assédio na internet, mas apesar de serem casos comentados pela produção, que conversou com os participantes sobre o assunto no confessionário, não geraram expulsão. Petrix e Pyong deixaram o programa da forma tradicional, sendo eliminados em um paredão. Você acha que Arthur deve ser expulso do BBB21? A produção do programa ainda não falou sobre o caso.

