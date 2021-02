BBB21: Arthur desmaia de dor e vai parar em hospital após prova

Arthur não deu sorte e se machucou durante a prova do líder desta quinta-feira (18) no BBB21. Na madrugada de sexta-feira (19), o instrutor de crossfit precisou ir para o hospital. O perfil do brother informou que ele chegou a desmaiar de dor na ambulância.

Na web as opiniões ficaram divididas, muita gente enviou energia positiva ao brother, desejando que Arthur voltasse bem para o confinamento, mas também houveram reclamações, já que o participante do BBB21 teve contato com o mundo externo. Alguns afirmaram que o instrutor não devia retornar ao confinamento após a ida ao hospital.

O que aconteceu na prova do líder de ontem do BBB21?

Arthur se classificou na primeira rodada da prova do líder, mas se machucou na segunda. Na disputa, os participantes precisavam escorregar em uma plataforma com água até uma pequena piscina, em seguida eles seguiam para os lugares em que o card da marca patrocinadora da prova podia estar: piscina de bolinha, piscina de slime ou caixa de areia.

Após se machucar já no começo da segunda etapa da terceira prova do líder do BBB21, Arthur não conseguiu seguir na disputa, ficou sentado no chão esperando pelo atendimento da equipe médica do programa. O brother então foi retirado da área de prova.

Após o atendimento, Tiago Leifert conversou com o participante no ao vivo, após Sarah ser coroada líder da semana no BBB21. Foi informado que Arthur deslocou o ombro.

Arthur foi para o hospital

Na madrugada de sexta (19), Arthur precisou sair do confinamento. O perfil oficial do brother do BBB21 informou que Arthur “apagou” duas vezes por conta da dor enquanto estava na ambulância que fez o trajeto até o hospital.

“O Arthur voltou para casa [do BBB21] e está bem, realizou alguns exames e tomou medicação. Precisará usar tipóia por duas semanas e ficara sob cuidados da produção, mas passa bem. Vamos ficar na torcida para ele se recuperar rapidamente”, comentou a conta do brother no Twitter.

Arthur recebeu informações externas?

Na web, Arthur recebeu bastante apoio, a hashtag “Força Arthur” ficou entre os assuntos mais comentados do momento no Twitter. Mas também teve gente discordando da decisão da produção de trazer o confinado de volta à casa do BBB21 após a ida ao hospital por conta de dois motivos: o risco de receber informações ao ter contato com o mundo exterior, e o perigo do brother se contaminar com o covid-19 e passar para os colegas.

deixo aqui minha revolta completamente injusto o arthur ter ido pra um hospital e voltado pra casa que ódio dessa produção lixo boninho imprestável pic.twitter.com/b9WYuuusiz — bry (@paliacito) February 19, 2021

