BBB21: saiba qual é o modelo celular usado no reality

Os participantes do reality show ganharam uma novidade em 2020 e que continua no BBB21, a presença de um celular na casa. No entanto, o aparelho não é conectado a uma rede de internet que os brothers consigam usar para se comunicar com o mundo exterior, também não é possível fazer ligações. Qual o motivo do celular no confinamento então? Para fotos e vídeos feitas pelos próprios participantes.

Os confinados podem fazer imagens e gifs diariamente no programa e até são recompensados por isso. Tudo que é produzido pelos participantes do BBB21 é mostrado no Feed BBB, que é exibido no telão da sala do reality. No ano passado, a produção publicava tudo na Central de Monitoramento, aba no site oficial do programa, no entanto, na edição deste ano ainda não é possível acompanhar as publicações dessa forma.

Algumas vezes é possível ver os posts dos brothers e sisters na câmera da sala, pela Globoplay, ou em matérias do site oficial.

Qual o celular do BBB21?

No ano de 2020, a produção fez uma festa especial patrocinada pela marca de tecnologia. Além do celular disponibilizado para as fotos e vídeos dos participantes, na ocasião todos os brothers ganharam um celular do modelo Samsung S20 como presente. Na edição deste ano, a produção do reality show não divulgou o modelo que os brothers estão usando na casa, mas pela disposição da câmera do aparelho, que é possível ver nas imagens dos confinados utilizando o telefone, o modelo utilizado no BBB21 aparenta ser o Samsung S10.

Há três tipos de Samsung S10:

Samsung S10 – o processor dos três é igual, a diferença está na bateria e qualidade de resolução. Este modelo tem uma câmera traseira tripla e tamanho de tela de 6,1 polegadas

Samsung S10+ ou Samsung S10 plus – é único modelo com câmera frontal dupla e tem a maior tela entre os três, 6,4 polegadas. Além disso é o mais poderosos dos três e é o único celular que pode ter 1 TB de espaço interno. Pelas comparações de imagem, esse deve ser o modelo usado no BBB21.

Samsung S10e – o mais simples dos três, este modelo tem 5,8 polegadas. Diferente dos dois modelos acima, este não tem câmera traseira tripla nem tela curva.

Participantes ganham estalecas com celular

Os brothers e sisters do BBB21 tem algumas tarefas diárias a cumprir no celular da casa. Ao gravarem vídeos e tiraram fotos, todos ganham estalecas como recompensa, o que ajuda bastante os participantes com as compras semanais.

Brothers do BBB21 usam celular para paquerar

Outra novidade dessa edição é o uso de aplicativo de paquera. Os participantes podem “flechar” uns aos outros para mostrar que tem interesse em romance no confinamento.

Arthur flechou Thaís nas primeiras semanas do reality, mas o flerte não deu certo. Depois de um tempo na casa, o instrutor de Crossfit se interessou por Carla Diaz. O brother do BBB21 flechou a atriz e dessa vez foi respondido.

