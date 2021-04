BBB21: Arthur e Caio fazem aposta com prêmio do programa

Durante a festa de ontem do BBB21, Caio e Arthur conversaram sobre o tempo que cada um acredita que irá conseguir permanecer no confinamento do programa e a sonhada final do reality show. Durante o papo, a dupla fez algumas apostas que seriam concretizadas quando um deles fosse eliminado, mas os brothers não ficaram satisfeitos com as ideias que foram surgindo e resolveram então apostar alto.

Qual a aposta entre Caio e Arthur?

Enquanto os brothers papeavam sobre ideias de apostas, Caio comentou: “sem graça”. O fazendeiro então opinou: “eu posso escolher dez peças de roupas suas e molhar na piscina. Eu escolho, um dia antes da festa”. “É covardia, mas pode ser, eu deixo”, respondeu Arthur rindo.

“Eu vou pensar ainda, sou bom nessas coisas”, disse o líder desta semana do BBB21. “E se eu for embora, o que acontece?”, questionou o capixaba, que logo completou: “se você ganhar o programa, me dá cinquentinha”. “Tá feito”, disse Caio.

“Cinquentona velho, cinquenta mil”, frisou Arthur. “Tá feito”, repetiu o confinado do BBB21. “Se você ganhar, você me dá cinquenta”, disse Caio. “Dou até 100”, respondeu o instrutor de crossfit. “Então tá marcado”, disse o fazendeiro, que sugeriu em seguida: “vamos fazer o seguinte, quem ganhar, dá um carro de 100 conto, pronto”. “Valendo”, concluiu Arthur.

Vencedor do BBB21 vai ganhar dinheiro e carro

E o participante que for coroado campeão da temporada, não vai levar “apenas” o R$ 1,5 milhão. A sister ou brother que vencer a vigésima primeira edição do reality show irá levar um carro 0 km da Fiat. Tiago Leifert comentou com os brothers que a produção ainda não sabe o modelo do carro que será presenteado ao vencedor, pois se trata de uma surpresa da marca de veículos.

Na disputa pelo grande prêmio do BBB21 ainda estão: Arthur, Caio, Camilla de Lucas, João, Gilberto, Juliette, Thaís, Viih Tube, Pocah e Fiuk.

Veja também:

Público do Big Brother cria novo ship: Gilberto e Arthur