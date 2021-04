BBB21: após contratar Gil e João, agência de Preta Gil fecha com Thaís

A agência Mynd, de Preta Gil em parceira com Fátima Pissara, ganhou mais um participante do Big Brother Brasil. Thaís do BBB21 agora tem um contrato com a empresa, segundo o jornalista Leo Dias. O acordo foi feito por meio de uma procuração deixada com a família da cirurgiã dentista.

Neste tipo de contrato, por conta da sister ainda estar confinada no BBB21, Thaís poderá decidir se continuará como uma das agenciadas da Mynd ou não após deixar o programa.

Com a contratação de Thaís do BBB21, a agência de Preta Gil fica responsável pela gestão de imagem e planejamento estratégico da goiana no mercado publicitário.

Agência contratou Thaís e mais participantes do BBB21 e 20

Além de Thaís, mais participantes do Big Brother Brasil 21 fazem parte da Mynd. Em fevereiro Gilberto foi contratado pela empresa e em março foi a vez de João, os dois também ganharam acordos por procurações deixadas com as famílias.

Atualmente, os três participantes do BBB21 que foram contratados pela Mynd, Thaís, Gilberto e João, tem milhões de seguidores no Instagram. A goiana tem 2,2 milhões, o pernambucano 7,2 milhões e o mineiro 3,5 milhões.

Do BBB20, Thelma Assis, vencedora da edição, e Babu Santana também fazem parte do time da agência.

Famosos da agência de Preta Gil

Agenciando mais de 250 artistas, a Mynd é o nome por trás de alguns artistas bem famosos como Pablo Vittar, Luísa Sonza, e até um participante do camarote do BBB21, Fiuk. Além dos brothers do Big Brother Brasil de 2020 e 2021, a agência também contratou a ganhadora da edição de 2018, Gleice Damasceno.

