BBB 21: entenda como funciona o almoço do anjo no Big Brother

Você deve ter percebido que muita gente sofre muito quando não vence a prova do anjo, como aconteceu com Projota na última sexta (19) do BBB 21, após a quarta prova do anjo da edição. E essa tristeza toda não é apenas por perder a chance de imunizar um colega ou se imunizar caso tenha a sorte de ganhar a prova em uma semana de auto imunidade. O que deixa muita gente chateada é não poder ver a família durante o almoço do anjo. Mas como isso funciona? Vamos te explicar tudo.

A prova do anjo é sempre realizada no final da semana, no período da tarde de sexta ou sábado, dependendo dos planos da produção do BBB 21. Após vencer a disputa, o campeão irá para o almoço do anjo, recompensa tão esperado por quem vence a prova. O vencedor pode escolher dois colegas para fazer companhia nesse almoço especial. Após a escolha dos participantes que irão junto, os três seguem para o segundo andar da casa.

Os pratos presentes no almoço do anjo são de escolha dos próprios participantes, que informam suas preferências na ficha deixada com a produção do BBB 21.

Quando é o almoço do anjo?

O almoço especial sempre acontece aos domingos, independente da prova ter sido realizada na sexta-feira ou sábado. A produção avisa quando está tudo pronto para os brothers, chama os participantes do BBB 21 na sala e então libera o segundo andar para os sortudos que irão para o momento especial.

O horário não é fixo para a atividade e pode variar dependendo da hora em que os brothers são despertados pela produção do BBB 21, mas costuma acontecer entre 12h00 e 14h00.

Presente do anjo

O que é? O presente do anjo é o momento mais esperado de qualquer vencedor da prova, este é o vídeo que o participante assiste que contém mensagens rápidas da família e amigos mais próximos.

Não é permitido que nenhuma informação externa seja passada aos confinados do BBB 21 neste momento, por isso as mensagens são curtas e não falam sobre nada que não seja uma palavra de carinho ou incentivo ao brother ou sister.

Anjo da semana BBB 21

O vencedor da prova do anjo desta semana é Caio, que também venceu a disputa da semana passada. O brother derrotou os colegas em uma quiz especial de uma das marcas patrocinadoras da edição na tarde da última sexta-feira (19).

