VÍDEO Sarah leva patada no Faustão ao falar de carinho do público

Sarah foi a eliminada do nono paredão do BBB21 e por isso passou por uma série de entrevistas na emissora do reality show. A ex-sister conversou com Ana Maria Braga, Ana Clara, Bruno De Lucca, Vivian Amorim e agora foi a vez de Sarah ir ao programa Domingão do Faustão. Durante o bate papo com o apresentador, a brasiliense acabou levando uma invertida quando citou o quanto está sendo bem recebida pelo público após deixar o programa.

O apresentador questionou a consultora de marketing sobre a participação da ex-sister no reality show da TV Globo e como a brasiliense estava encarando a eliminação. “Eu não me arrependo não, estou recebendo tanto amor das pessoas que eu estou tão feliz que não estou me contento dentro de mim”, disse a ex-confinada.

“E esse amor vem de onde que meteram 76% dos votos [em você]”, debochou o apresentador. “É então, você viu”, respondeu Sarah a Faustão. “Como a galera trai aqui fora também né”, avaliou o apresentador, que completou: “na sua frente…”.

Sarah entrou para top 5 de rejeições do BBB21

A brasiliense foi eliminada no nono paredão da nova temporada do Big Brother Brasil, o oitavo verdadeiro, já que a temporada contou com uma berlinda falsa. A consultora de marketing recebeu 76,76% de um paredão que disputou ao lado de Rodolffo, que ficou com a segunda posição, 22%, e Juliette, que foi a menos votada da berlinda, somando apenas 1,24%.

Sarah acabou conquistado o quinto lugar no ranking de rejeição da temporada. A sister teve menos votos que Karol Conká, Nego Di, Projota e Kerline, mas foi mais votada que Arcrebiano, Lumena e Carla Diaz. Confira a lista com as porcentagens de eliminações da edição até agora:

Karol Conká – 99,17%

Nego Di – 98,76%

Projota – 91,89%

Kerline – 83,50%

Sarah no Faustão – 76.76%

Arcrebiano – 64,89%

Lumena – 61,31%

Carla Diaz – 44,46%

