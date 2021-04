BBB21: veja como assistir o Bate-Papo BBB com o eliminado hoje 06/4

Mais um dia de eliminação chegou no BBB21! Hoje, terça-feira (06), descobriremos quem será o novo brother a se despedir do grande prêmio de R$ 1,5 milhão e ganhar o título de eliminado da semana. Após o anúncio feito por Tiago Leifert durante o programa ao vivo, informando quem é o participante que deixará o confinamento, o novo ex-brother irá seguir direto para os estúdios do Rede BBB, lugar em que será entrevistado por Ana Clara. Veja como você pode assistir o Bate-Papo BBB ao vivo com o eliminado de hoje:

O Bate-Papo BBB é a primeira entrevista que alguém faz assim que deixa o Big Brother Brasil, sendo assim, é o primeiro contato que o agora ex-confinado tem com informações externas, como erros durante o reality show, torcidas, números de seguidores nas redes sociais, entre outros assuntos que Ana Clara gosta de discutir com o recém-eliminado.

Como assistir o Bate-Papo BBB ao vivo com Ana Clara?

É necessário ser assinante do pay per view do BBB21 para assistir a entrevista de Ana Clara com o eliminado da semana? Não, o programa é gratuito e pode ser conferido por todo mundo que acompanha o reality show. E como que faz para assistir a Rede BBB? Confira as opções disponíveis:

assistir o Bate-Papo BBB grátis , você pode recorrer a Rede BBB. Para, você pode recorrer a Globoplay , a plataforma streaming da TV Globo. Não é necessário ser assinante do serviço, a única obrigatoriedade é que você tenha um cadastro na plataforma, mas fique tranquilo que esse processo é simples e rápido, o registro pode ser feito com um perfil no facebook ou conta google. Feito isso, você então terá um login e senha na Globoplay, em seguida vá em “Agora na TV” e procure pela opção de colocar na

assistir o Bate-Papo BBB com Ana Clara e o novo eliminado do BBB21 no Gshow, não há necessidade de cadastro prévio. Você pode assistir ao vivo, como também rever em outro horário, a entrevista fica salva. Também há outra opção: o site oficial do reality show, o famoso Gshow . Parano Gshow, não há necessidade de cadastro prévio. Você pode assistir ao vivo, como também rever em outro horário, a entrevista fica salva.

Que horas é a entrevista com o eliminado do BBB21?

O Bate-Papo BBB sempre começa depois das 00h00, que é o horário que geralmente o programa ao vivo de terça-feira acaba. No entanto, apesar de ser sempre depois da meia-noite, não há horário fixo para que as entrevistas de Ana Clara com o ex-participante comecem, já que a Rede BBB depende diretamente que a edição ao vivo diária do Big Brother Brasil chegue ao fim. Os estúdios do BBB21 e do programa de Ana Clara não são longe um do outro, então fique de olho na opção que você escolheu para assistir o Bate-Papo, Globoplay ou Gshow, assim que a conversa de Tiago Leifert com o novo eliminado chegar ao fim.

Quem está no paredão?

Rodolffo, Gilberto e Caio são os emparedados desta semana do BBB21. Juliette conseguiu escapar da berlinda ao vencer a prova bate e volta. Quem entre os três será que vamos assistir hoje no Bate-Papo BBB com Ana Clara? Logo descobriremos.

