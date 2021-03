BBB21: Boninho faz piada sobre banho de Viih Tube em prova

Na madrugada desta sexta-feira (19), enquanto a prova do líder rolava no BBB21, Boninho resolveu falar sobre a dinâmica da disputa e brincou sobre o motivo que levou a produção do programa a colocar jatos de água atingindo os brothers durante a competição pela liderança. Segundo o chefão do reality show, o motivo foi a vontade de dar um banho em Viih Tube, participante que é conhecida por não ser muito higiênica da casa.

E Boninho não foi o único a brincar sobre a fama de Viih Tube no BBB21, no começo da prova, Camilla de Lucas brincou com a youtuber e gritou: “aê Viih Tube, tomou banho”. A youtuber entrou na provocação e gritou: “tô tomando banho Brasil“.

Boninho falou de banhos de Viih Tube no BBB21

No Instagram, o diretor da TV Globo publicou um vídeo com a legenda: “se ela não quer, a gente inventa”. Na gravação, Boninho comentou ironizando: “a ideia é essa, não é a prova, é tudo mentira, não tem prova do líder, a gente queria dar um banho na Viih Tube”.

Nos comentários da publicação de Boninho sobre o “banho” de Viih Tube durante a prova do BBB21, alguns famosos deram risada, como Fábio Jr., Thalita Rebouças, Marcos Mion, Cláudia Leitte e Ana Furtado.

O Boninho falando que não tem líder essa semana e a prova era só pra dar banho na Viih Tube #BBB21 pic.twitter.com/ErjSg0oRnB — Para Fofoqueiros (@ParaFofoqueiros) March 19, 2021

Como era a prova?

Na disputa pela liderança desta semana do BBB21, os brothers se dividiam em duplas em duas tarefas que deveriam ser trocadas durante a prova. Um ficava sentado em um banco de carro, em uma plataforma que rodava em uma pista de teste. Quando quem estava sentado passava por um determinado local do trajeto, os brothers recebiam jatos de água. Enquanto isso, o segundo integrante da dupla ficava responsável pelo manuseio de uma alavanca.

Gente… 4 horas da manhã e Camila e Pocah cantando toooodas as músicas do RBD durante a prova do líder KKKKKKKKKKK pic.twitter.com/XQyg4o2prB — beatriz ✊🏿 (@beacostalt) March 19, 2021

Veja quem foi o primeiro a sair da prova do líder

Quantos banhos Viih Tube tomou no BBB21?

Há algumas semanas, uma lista da suposta quantidade de banhos de cada brother começou a circular na internet. Responsável pela lista, a conta “Fiscal de banhos” do Twitter disse ter contado todas as vezes que os participantes foram para o chuveiro até o dia 9 de março. Segundo a conta, Viih Tube, desde o dia 25 de janeiro, estreia do programa, até 9 de março, tomou cerca de 22 banhos. Confira a lista completa aqui.

