Prova do líder BBB21: 8 estão fora; veja quem continua

A décima prova do líder do BBB21 continua rolando no confinamento do reality show da TV Globo. A disputa começou no fim da noite de quinta-feira (1) e seguiu por toda a madrugada e manhã de sexta-feira (2). A competição pela liderança ainda tem três brothers disputando pelo cargo mais alto do programa e tem hora para acabar. Confira quem ainda está no páreo:

Quem ainda está na prova do líder do BBB21?

Viih Tube, Juliette e Arthur ainda estão na área externa do confinamento disputando pela liderança desta semana do programa. Como informado por Tiago Leifert, durante o programa ao vivo de ontem (1), a prova tem que acabar até o horário da edição desta noite, sexta (2). Ou seja, se os participantes ainda estiverem resistindo na disputa até o começo do programa desta sexta, será feita uma rodada de fogo para definir quem será o líder da semana.

Depois de pouco mais de duas horas de disputa, Fiuk foi o primeiro eliminado da décima prova do líder do BBB21. O brother sentou e teve que deixar a pista de dança. Em seguida, Caio abandonou a disputa. Cerca de 1 hora após Fiuk e Caio deixarem a competição, foi a vez de Camilla de Lucas sair.

Já na manhã de hoje (2), Pocah foi eliminada porque não conseguiu completar a rodada. Depois das 7h, Thaís resolveu desistir da décima prova do líder do BBB21. Após 11 horas de prova, Gilberto não conseguiu apertar o botão da disputa a tempo e foi o sexto eliminado da competição pela liderança da semana.

Pouco tempo depois João deixou a décima prova do líder do BBB21 e logo em seguida Rodolffo também.

Como é a disputa?

Os brothers precisam ficar dançando em uma pista no meio da área externa do confinamento. Quando a música para, todos precisam correr até uma bancada com peças e montar um quebra-cabeça com o look que aparece em um telão. Cada participante precisa terminar o seu quebra-cabeça corretamente, apertar um botão e então retornar para a pista de dança da décima prova do líder do BBB21.