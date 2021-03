BBB21: Israel revela porque Rodolffo não bebe cerveja no reality

Você já percebeu que Rodolffo não é de beber cerveja no BBB21? Nas redes sociais, muitos fãs do reality fizeram perguntas sobre o assunto e especularam se o motivo do cantor sertanejo não beber cerveja no confinamento seria por gosto pessoal ou para evitar ficar embriagado.

O cantor Israel, dupla de Rodolffo no mundo da música sertaneja, contou em entrevista ao portal Quem a razão que leva o brother a ficar longe da cerveja no BBB21.

Por que Rodolffo não bebe cerveja no BBB21?

“Ele não se dá muito bem com bebida, é zero de cerveja desde os 16 anos. Ele tinha muita dor de cabeça toda vez que bebia cerveja e chegou até a ir ao médico, que recomendou que ele parasse de beber cerveja”, contou Israel no papo que teve com a Quem.

O cantor sertanejo também falou que o brother do BBB21 não bebe muito álcool no geral e que durante os shows que fazem, o que Rodolffo mais bebe é água. “Às vezes, quando tem algo especial, toma só um dosinha de uísque ou de vodca. Mas não é de beber muito não”, revelou Israel.

Dupla lançou música nova durante reality

Pouco antes de ser convidado pela produção do BBB21 para integrar o elenco da edição, Rodolffo havia gravado um DVD e novas músicas com Israel. Rodrigo Byça, empresário da dupla, contou em papo com o G1 que quando o goiano foi chamado para o reality show a equipe dos cantores mudou a estratégia de lançamento dos novos conteúdos da dupla “para casar” com a estreia da nova temporada do reality show, o que deu certo, já que com a canção “Batom de Cereja” a dupla conseguiu alcançar o Top 10 do Spotify pela primeira vez na carreira.

