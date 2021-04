BBB21: veja que horas começa a formação de paredão hoje 04/4

O BBB21 de hoje, domingo (04/4), vai começar a partir das 22h40, depois da transmissão do Fantástico, de acordo com a programação oficial da TV Globo. Ainda segundo o cronograma da emissora, o programa desta noite terá cerca de 1 hora de duração e irá exibir a aguardada formação do décimo paredão da temporada.

Veja o que mais vai acontecer na edição deste hoje, domingo, do BBB21, e os detalhes da formação de berlinda desta semana no reality show.

O que tem hoje (4) no BBB21?

Apresentado por Tiago Leifert, o programa deste domingo irá mostrar os principais momentos do final de semana dos confinados, o resumo da festa de ontem e os destaques deste domingo.

Além disso, domingo também é dia de almoço do anjo do BBB21. Para os assinantes do pay per view, será possível acompanhar o momento ao vivo, mas para quem espera pela edição diária, será possível assistir o resumo do presente do anjo durante o programa. A disputa pelo colar de imunidade desta semana foi em dupla, então o momento será de Fiuk e Gilberto.

O principal acontecimento desta noite será a formação do décimo paredão do BBB21 e em seguida a prova bate e volta.

Como o paredão vai ser formado?

A berlinda desta semana do BBB21 acontecerá da seguinte forma: Fiuk e Gilberto irão dar o colar de imunidade do anjo para alguém, em seguida virá o voto da líder da semana, Viih Tube. Depois da indicação da líder, a casa irá emparedar alguém em uma votação fechada, e então essa pessoa que foi mais votada pela casa, irá dar início a uma nova votação, desta vez aberta.

O mais votado nesta segunda votação irá puxar alguém para o paredão do BBB21 pois terá direito a um contragolpe. Após quatro brothers estarem emparedados, será realizada uma prova bate e volta entre os confinados, com exceção do indicado do líder, que não tem este direito. Alguém vencerá a prova e escapará da berlinda e então o paredão da semana estará formado.

Como assistir o paredão do BBB21?

Você pode acompanhar a noite de formação de paredão diretamente da sua televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou pode optar por outras duas alternativas. Confira:

Se preferir, você pode assistir o BBB21 na plataforma streaming da Globo, a Globoplay. É possível acompanhar o programa ao vivo e gratuito pela aba “Agora na TV”, é apenas necessário um cadastro na plataforma.

na plataforma streaming da Globo, a Globoplay. É possível acompanhar o programa ao vivo e gratuito pela aba “Agora na TV”, é apenas necessário um cadastro na plataforma. Você também pode assistir pelo pay per view que a empresa da sua TV por assinatura oferece. Porém, neste caso é necessário pagar pelo pacote do BBB21.

