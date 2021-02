BBB21: Sarah vive impasse sobre indicação: Karol ou Projota?

Domingo (21) é dia de formação de paredão no BBB21 e os brothers e sisters estão com os nervos à flor da pele. Sarah, líder da semana, relatou a Gilberto em conversa no quarto da realeza na noite de hoje que anda indecisa quanto a sua indicação. A analista em marketing contou que tem analisado possibilidades de indicar dois integrantes do ‘gabinete do ódio’.

Quem a líder Sarah vai indicar ao paredão do BBB21?

A líder da semana, Sarah, terá que mandar um concorrente direto ao paredão sem direito a bate volta. Na conversa com Gilberto, a sister disse que apenas dois adversários estão no seu alvo: Karol Conká e Projota. “Não quero ser injusta na decisão”, disse ela no quarto do líder do BBB21.

Gil, que é o melhor amigo da líder dentro do reality show, preferiu não interferir na escolha. “Isso é o mais correto. Vai onde o seu coração disser e ponto. Está tudo certo, continua”, observou o economista, que também teme ser indicado à quarta berlinda.

Sarah, então, falou de maneira indireta sobre o jogo da dupla que é seu alvo. “Porque os dois para mim… Eu estou em um dilema forte entre Projota e Karol (Conká). Forte mesmo”. Gil tomou a palavra e relembrou a formação de paredão do Big Brother Brasil da semana passada, em que Sarah foi indicada por Karol e puxou Nego Di no contra golpe.

“Que nem eu na semana passada. Entre Arthur e Projota. Você lembra? Eu sabia que você ia puxar o Nego Di”, disse. Sarah ressaltou o fato de ter conversado com seu aliado no game sobre a possibilidade da dinâmica do contra golpe. “Ainda bem que a gente pensou nesse negócio de puxar alguém, porque eu sabia o que falar, o que fazer. Não foi surpresa para mim. Poderia ter sido completamente diferente”, ressalta a sister. Outros possíveis indicados ao paredão A conversa mudou de rumo e a dupla começou a falar sobre outros possíveis alvos de votos da casa na formação de paredão do BBB21. Sarah observou que Carla Diaz está preocupada em ser indicada à berlinda por conta de rivalidade com Karol e da confusão de Arthur, seu affair, com Gilberto. “A Carla está mega preocupada de ter contragolpe”, afirma. “Esse negócio da Carla ir falar com todo mundo para saber de jogo, está me deixando…”, completou a analista em marketing em seguida. Gil , então, falou que o instrutor de crossfit é um possível alvo. “Não estou entendendo porque ela quer tanto proteger o Arthur, sendo que…”. A líder da semana, por sua vez, disse que é porque a atriz intérprete de Carine de A Força do Querer gosta do ‘namorado’. BBB21: ouça o funk sobre Camilla após briga com Karol