BBB21: veja que horas começa o paredão hoje (21/2)

O BBB21 de hoje, domingo (21/2), começa a partir das 22h40, logo após o Fantástico, segundo a programação oficial da TV Globo. O quarto paredão da edição será formado, quatro serão emparedados, mas apenas três participantes estarão de fato na berlinda da semana.

Além da votação, o reality show apresentado por Tiago Leifert irá exibir diversos momentos dos brothes e os principais acontecimentos do fim de semana do BBB21. Confira tudo o que rola hoje no programa.

O que tem hoje no BBB21?

Além da formação de paredão, que começa após Tiago Leifert dar largada à votação da noite, o programa deste domingo (21) irá exibir os principais momentos da festa do fim de semana, que contou com o show de Daniela Mercury.

Além disso, a edição também mostrará o almoço do anjo, disputa que foi vencida por Caio na tarde de sexta (19) e o presente do anjo, momento em que os confinados assistem a um vídeo enviado pela família do participante. E não acabou por aí, hoje tem prova bate e volta no BBB21, logo após a formação de berlinda. Com exceção da indicação da líder Sarah, os demais emparedados disputarão para ver quem escapa.

Entenda como o paredão vai ser formado

Quatro brothers serão emparedados. Como vai funcionar? Um participante será a indicação de Sarah, líder desta semana no BBB21, em seguida Caio, Fiuk e Gilberto revelarão sua escolha e logo após será iniciada a votação da casa. Neste domingo, os dois mais votados da casa irão para a berlinda.

Quem está no paredão do BBB21?

Ainda não há ninguém oficialmente no paredão, no entanto alguns nomes já têm aparecido como prováveis alvos. Arthur é até o momento a escolha de voto do G-3, que é composto por Fiuk, Caio e Gilberto, finalistas da prova do líder desta quinta (18).

A líder Sarah havia afirmado que Pocah era sua primeira opção de voto e depois considerou colocar Projota na berlinda, mas após uma confusão na tarde de sábado (20), que foi impulsionada por Karol Conká, a cantora pode ser o novo alvo da sister no BBB21.

