BBB 21: Ministério Público do RJ recebe 23 comunicações sobre Conká

Após diversas polêmicas durante sua participação no BBB, Karol Conká foi alvo de 23 comunicações ao Ministério Público do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria do órgão ao portal UOL. Entre as polêmicas mais recentes de Conká, na madrugada desta quinta (4), a cantora foi acusada de assédio.

Além de uma relação tensa com Juliette, em que a cantora curitibana foi acusada de ser xenofóbica com a paraibana, Karol Conká também gerou revolta pela forma que tratou Lucas Penteado no BBB, a artista foi acusada nas redes sociais de tortura psicológica.

Não está sendo fácil para a equipe que cuida da carreira de Karol Conká fora do confinamento, não é mesmo?

Em conversa com o portal UOL, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que vai avaliar o que foi enviado sobre Karol Conká e então decidir se haverá investigações. “Todas as comunicações já foram devidamente encaminhadas para distribuição entre as Promotorias de Justiça de Investigação Penal da Barra da Tijuca”, foi dito ao portal.

Karol Conká no BBB

A cantora tem batido o recorde de polêmicas desta edição do reality show da Globo até agora, Karol Conká é a participante que mais tem recebido críticas por suas ações no confinamento. A dona do hit “Tombei” já foi considerada xenofóbica por um comentário que fez sobre a educação de Juliette.

Além disso, Karol Conká soltou diversos xingamentos sobre Lucas Penteado após uma confusão na segunda festa da temporada, além de expulsar o ator da mesa da cozinha Vip. Considerada abusiva por muitos nas redes sociais, a cantora foi acusada de tortura psicológica por fãs do BBB.

Recentemente a cantora conquistou outra polêmica no BBB. Durante a primeira festa do líder da edição, Karol Conká foi acusada de assédio por insistir para ganhar um beijo de Arcrebiano.

