Prova do líder BBB 21: Arthur afirma que vai vencer de novo e já tem alvos

Durante a madrugada desta quinta-feira (8), dia de prova do líder no BBB 21, Arthur conversou com Caio sobre a próxima disputa pela liderança enquanto curtiam a comemoração em homenagem ao reinado de Viih Tube no Big Brother Brasil.

Durante o papo sobre a décima primeira prova do líder do BBB 21, o instrutor de crossfit mostrou confiança que pode vencer a disputa de novo na temporada e revelou que já tem dois alvos na casa.

Quem são os alvos de Arthur?

Enquanto falavam sobre a décima primeira prova do líder do BBB 21, Arthur comentou para Caio: “relaxa que eu vou ganhar amanhã”. “Quem você vai pôr [no paredão]?”, quis saber o fazendeiro. “Fiuk e Juliette”, revelou o instrutor de crossfit. “Sei lá também, qualquer um, tô nem aí mais, qualquer um me colocaria, menos você e a Pocah”, completou Arthur em seguida.

Se Arthur vencer a prova do líder desta semana do BBB 21, será a terceira vez que o capixaba será coroado chefão da semana no programa. O brother ganhou a segunda disputa de liderança da edição, ao lado de Projota, e a nona.

Que horas começa a prova do líder hoje (8) no BBB 21?

De acordo com a programação oficial da TV Globo, o Big Brother Brasil de hoje irá começar às 23h05, depois da novela Amor de Mãe ser transmitida. Além da disputa pela liderança da semana, o reality show irá exibir o resumo da festa do líder de Viih Tube, os principais acontecimentos de hoje na casa, além de explicar como será a dinâmica de formação do novo paredão da temporada.

