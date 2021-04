Sarah do BBB 21 explica polêmica com Pocah em Los Angeles

Durante o tempo de Sarah no BBB, o público descobriu que a consultora de marketing tinha uma história com Pocah e que a rivalidade da dupla nasceu fora do reality show. Segundo uma conversa de Pocah com Karol Conká e Fiuk, a desavença das sisters começou porque Sarah se recusou a hospedar a cantora em sua casa, quando morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.

De acordo com o que a dona do hit “Não sou obrigada” disse no confinamento, a brasiliense teria desdenhado da cantora. Na noite de ontem, quarta-feira (31), Sarah falou sobre sua participação no BBB durante o programa A Eliminação, da Multishow, e fez revelações sobre a história que tem com Pocah.

Ex-sister falou sobre Pocah e Los Angeles

“Enquanto vocês estão lá dentro, surgem várias fofoquinhas aqui fora e houve boatos que você teria barrado a Pocah no seu apartamento em Los Angeles. Isso foi um bafão aqui fora”, disse a apresentador do Big Brother A Eliminação, Vivian Amorim. Em seguida, foi exibido um VT do momento em que Pocah falou sobre o assunto no reality show e a apresentadora completou: “a gente montando o vídeo, dá para entender o que a Pocah sentiu né”.

“Cara, vou falar, realmente, eu não sabia quem era a Pocah, eu morava há anos fora do país, eu não morava no Rio de Janeiro que é onde ela era mais famosa. Tinha anos que eu morava lá fora”, justificou Sarah, que completou sobre a rivalidade com a participante do BBB: “quando me falaram da Pocah, eu não sabia quem era, tanto que eu falei brincando que eu não sabia quem era. Quando ela me mostrou as músicas, aí eu reconheci e liguei o nome Pocah às musicas, eu já tinha escutado algumas”.

Sarah explica a tour da Pocah em Los Angeles. Conhecia ou não conhecia a cantora? 👀 😂#BBBAEliminação #BBB21 @ssarahandrade pic.twitter.com/Q68pw27gWm — Multishow em 🏠 (@multishow) April 1, 2021

Leia também – Sarah na Ana Maria: 7 perguntas que a eliminada respondeu no Mais Você

Sarah entrou para o Top 5 de maiores rejeições do BBB 21

A brasiliense foi a eliminada desta semana e perdeu a disputa pela preferência do público para Juliette e Rodolffo, no décimo paredão da edição. A ex-sister recebeu 76,76% dos votos na berlinda e entrou para o top 5 de maiores rejeições da temporada. A porcentagem de cada eliminado do BBB21 é:

Karol Conká – 99,17%

Nego Di – 98,76%

Projota – 91,89%

Kerline – 83,50%

Sarah BBB – 76.76%

Arcrebiano – 64,89%

Lumena – 61,31%

Carla Diaz – 44,46%

Veja também:

Saiba quem é o empresário ex-noivo de Juliette

Arthur fica revoltado com músicas escolhidas pela produção

Enquete: quem deve vencer a prova do líder hoje (01/04)?