Beyoncé doa 500 mil dólares para ajudar pessoas individadas

A instituição de caridade de Beyoncé, a BeyGOOD, divulgou nesta terça-feira (22) que a cantora estará ajudando famílias com problemas financeiros envolvendo moradias. As inscrições para o recebimento do dinheiro podem ser feitos a partir do ano que vem.

Beyoncé irá doar dinheiro

A cantora norte-americana estará ajudando pessoas que estejam enfrentando despejo ou execuções hipotecárias. A BeyGOOD, instituição de caridade de Beyoncé, informou que a compositora estará doando 5 mil dólares a cada família e que é necessário se inscrever em um formulário para ser apto a receber a quantia.

“Beyoncé estará dando US$ 5000 para indivíduos e famílias que estejam enfrentando execuções hipotecárias ou despejo. Inscrições online serão abertas em 7 de janeiro de 2021″, escreveu a conta oficial da instituição de caridade no Twitter, na manhã de ontem, terça-feira (22). No site da BeyGOOD, foi informado que um segundo round de inscrições online serão realizadas a partir de fevereiro de 2021.

Com o dólar atualmente beirando os R$ 5,14, os 5000 dólares somam em real cerca de R$ 25, 700 mil.

Beyoncé is giving $5k grants to individuals and families facing foreclosures or evictions. Online Applications open January 7, 2021 @ https://t.co/TlsgbU3ves pic.twitter.com/Q0cb5g7YpC — BeyGOOD (@BeyGood) December 22, 2020

Kim Kardashian também fará doações

Assim como Beyoncé, Kim Kardashian também estará ajudando famílias com dinheiro. “Oi gente! 2020 tem sido difícil e muitos estão preocupados em pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Eu quero espalhar amor enviando US$500 para 1000 pessoas. Me envie o seu $cashtag aqui embaixo com a hashtag #KKWHoliday”, escreveu Kim Kardashian no Twitter.

Diferente de Beyoncé, a doação de Kim não acontecerá por meio de inscrições online, a empresária estará distribuindo dinheiro por meio de $cashtag, que é uma forma fácil de enviar dinheiro de forma online. Veja como funciona clicando aqui,

Hey guys! 2020 has been hard and many are worried about paying rent or putting food on their table- I want to spread the love by sending $500 to 1000 people. Send me your $cashtag below with #KKWHoliday 🎄🎁 #partner pic.twitter.com/aHV4COQUvd — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 21, 2020

