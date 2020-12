Geisy Arruda posa de gorro de natal e lingerie: ‘feliz quase Natal’

E Geisy Arruda fez a felicidade dos fãs que gostam de suas publicações sensuais no Instagram. A empresária publicou uma foto comemorativa de natal, só de lingerie, na noite de quarta-feira (23).

Na noite de ontem, quarta-feira (23), a ex-A Fazenda publicou uma imagem picante no Instagram. Geisy postou uma foto em que está de lingerie e um gorro de natal, em frente a um prato de rabanada.

“Eu se tivesse um “Alecrim Dourado” atazanava ele com minha Rabanada. Eu amo uma piada de duplo sentido. Me julguem”, escreveu Geisy Arruda na legenda da foto. “Então , sobrou para vocês me aguentarem na cozinha. Eu gosto tanto que aprendi a fazer a tal da “Rabanada”. Postei a receita lá na Sparkle. Ho Ho Ho!! Feliz quase Natal”, completou.

Geisy Arruda abre caixinha de perguntas

Na terça-feira (22), Geisy Arruda também falou de natal nas redes sociais. A empresária publicou uma foto sensual na frente da árvore de natal de casa e pediu para que os fãs revelassem histórias eróticas que viveram no natal.

“Ho Ho Ho! A Mãe Noel tá On! E quero saber das histórias de sacanagem que vocês já aprontaram no Natal e nas festas de Final de Ano”, escreveu Geisy Arruda na legenda da publicação na rede social. Em seguida, a ex-participante de A Fazenda 3 brincou com o assunto: “vem para os stories e me conta, eu prometo que guardo segredo, o máximo que faço é um Podcast de Conto Erótico inspirado”.

