O que Tilda Swinton quer dizer quando diz que é ‘Queer’?

Grande nome do cinema, a atriz britânica fez uma revelação recentemente. Em entrevista a Revista Vogue, do Reino Unido, Tilda Swinton contou que se identifica como queer, sendo assim, parte da comunidade LGBTQIA+.

O trecho da entrevista em que Tilda Swinton comentou sobre sua identificação como queer foi publicada no dia 13 de janeiro, a segunda parte da conversa da artista com a revista saíra no mês de fevereiro.

Tilda Swinton – O que é ser queer?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Queer é o termo empregado à pessoas que não se encaixam na heterocisnormatividade, seja pela identidade de gênero, a orientação sexual, a forma como expressa seu gênero ou até mesmo atração emocional.

Ao revelar sua identificação, Tilda Swinton disse que encontrou seu lugar: “é o meu mundo”. “É bem claro pra mim que ser queer tem a ver com sensibilidade. Eu sempre senti que era queer, eu estava somente procurando pelo meu circo queer, e eu achei”, também declarou a atriz durante a entrevista.

Swinton mora com seu parceiro Sandro Kupp em Nairn, Escócia. Swinton tem dois filhos, os gêmeos Honor e Xavier, com o dramaturgo escocês John Byrne.

Leia também: conheça app que conecta pessoas LGBTQIA+ a atendimento médico

Conheça a atriz

Tilda Swinton nasceu em 5 de novembro de 1960, em Londres, Inglaterra. Colega de classe de infância e amiga de Lady Diana, ela se formou na Universidade de Cambridge em 1983. Depois de se apresentar na Royal Shakespeare Company, Swinton estreou no cinema em Caravaggio, de Derek Jarman . Mais tarde, ela ganhou um Oscar (melhor atriz coadjuvante) por seu papel em Michael Clayton .

Estrela de obras famosas, Tilda Swinton, agora declarada queer, já protagonizou grandes obras, como As Crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-Roupa e Precisamos falar sobre Kevin, Tilda já trabalhou com diretores renomados como Wes Anderson e Bong Joon-ho, a atriz também teve espaço no Universo Marvel.

Veja também:

8 melhores filmes e séries em preto e branco de todos os tempos

Gênesis: o que sabemos sobre a novela da Record

Que dia começa o BBB 21? O que sabemos sobre o ‘Big Brother Brasil’

5 filmes e séries para quem amou assistir Bridgerton

Maisa na Netflix: saiba tudo sobre o novo filme da atriz