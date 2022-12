12 melhores filmes de Ano Novo e onde assistir hoje

Os longas sobre o natal são os que realmente dominam essa época do ano, mas os filmes de Ano Novo também marcam muita gente que passa a virada no conforto do sofá de casa. Para terminar 2022 e começar 2023 já com o pé direito, você pode acompanhar algumas histórias que ganham cenas durante o réveillon.

+Veja o significado das cores no ano novo para ter sorte em 2023

Noite de Ano Novo - Filmes de Ano Novo

Em Noite de Ano Novo, o público acompanha histórias de diferentes pessoas que acabam conectadas durante a véspera de ano novo na cidade de Nova York. Ashton Kutcher, Jessica Biel, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sarah Jessica Parker e Zac Efron são apenas alguns dos astros que aparecem no elenco do longa.

Onde assistir: HBO Max

Sintonizados no Amor

Neste longa canadense da lista de filmes de Ano Novo, a trama segue Maggie e Jack, que são amigos desde a infância. Na fase adulta, eles trabalham na rádio local, dando dicas amorosas aos ouvintes. Quando descobrem que o programa em que trabalham está prestes a ser vendido, a dupla organiza um plano mirabolante e mentem que estão juntos para surpreender todos os fãs do programa na véspera de Ano Novo.

Onde assistir: Netflix

+Ano Novo em Santos 2023: confira a programação da virada

Enquanto Você Dormia

Enquanto Você Dormia é um clássico da Sessão da Tarde que é perfeito para ser assistido durante as festas de final de ano. Na trama protagonizada por Sandra Bullock, ela interpreta Lucy, uma mulher frustrada que trabalha na bilheteria do metrô.

Ela fica fascinada por um homem bonito e elegante que aparece na estação, mas logo é surpreendida quando ele quase morre na linha do trem após ser alvo de bandidos. Ao visita-lo no hospital para descobrir como ficou após o acidente, ela acaba mentindo para a família do charmoso e diz que é noiva dele.

Onde assistir: Disney+

O Diário de Bridget Jones

O Diário de Bridget Jones tem início bem em uma noite de Ano Novo. A personagem de Renée Zellweger decide durante a festa de réveillon que precisa dar um jeito em sua vida e mudar. Aos 30 anos, sem o emprego dos sonhos e sem um príncipe encantado ao seu lado, ela escreve uma lista de resoluções para o novo ano em seu diário e nem poderia imaginar que sua sorte estava prestes a mudar.

Onde assistir: Youtube

Amor com Data Marcada

Amor com Data Marcada se passa em várias datas comemorativas e não apenas no natal e Ano Novo. No longa metragem estrelado por Emma Roberts e Luke Bracey, o público segue as histórias de Sloane (Roberts) e Jackson (Bracey). Ela sofre a pressão da família para ter um relacionamento sério, mas acredita estar bem sozinha. Já ele quer companhia sem o romance e a responsabilidade. Por isso, eles fazem um acordo: ser o par um do outro durante os feriados que passam com as famílias.

Onde assistir: Netflix

+Pode usar preto no Ano Novo: o que significa?

A Noite da Virada

E entre as dicas de filmes de Ano Novo também tem longa nacional. Em A Noite da Virada, com Alexandre Frota, Daniel Furlan, Marcos Palmeira, Luana Piovani, Taumaturgo Ferreira, Kéfera, entre outros, acompanhamos uma história que se passa em uma festa na casa de Ana (Julia Rabello).

O banheiro da residência começa a ser visitado por diversas figuras ao longo da noite da virada e muitas confissões são feitas por lá. O filme é baseado na peça O Banheiro, de Pedro Vicente.

Onde assistir: Netflix, Telecine e Globoplay

Onde Homens e Um Segredo - Filmes de Ano Novo

Estrelado por George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Casey Affleck, Andy Garcia, Julia Roberts e muitos outros, Onde Homens e Um Segredo mostra um plano de roubo para a noite de ano novo. O criminoso Danny Ocean acabou de deixar a cadeia e já planeja o seu grande retorno. Ele quer recomeçar com um roubo ambicioso em vários cassinos na mesma noite.

Onde assistir: HBO Max

+Quando lança o filme da Barbie live-action e o que sabemos até agora

Um Grande Garoto

Na lista de filmes de Ano Novo, Um Grande Garoto é outro longa que se passa na época das festas de fim de ano. A produção britânica é estrelada por Hugh Grant e Nicholas Hoult.

A trama segue Will, um homem com mais de 30 anos que não quer saber de crescer e muito menos de ter responsabilidades. Porém, inconsequente do jeito que é, ele decide que quer virar pai só para poder frequentar reuniões de pais solteiros e conhecer mulheres. O que ele não esperava era realmente se afeiçoar a uma criança.

Onde assistir: Youtube Filmes e Google Play Filmes

Todos os Meus Amigos Estão Mortos

Todos os Meus Amigos Estão Mortos é para quem prefere filmes de Ano Novo mais sombrios. Produção polonesa, o longa se passa durante a festa de Réveillon de um grupo de amigos. Inesperadamente, uma série de eventos estranhos, segredos e corações partidos vem a tona.

Onde assistir: Netflix

+Elenco de Matilda O Musical: quem é quem no filme

Uma Longa Queda - Filmes de Ano Novo

Uma Longa Queda se passa na noite de Ano Novo, quando quatro pessoas totalmente diferentes e solitárias se encontram no topo de um prédio. Os quatro apareceram lá para cometer suicídio, mas eles diante da ironia do destino acabam se tornando amigos e fazem um pacto que impedirá que qualquer deles morra no Ano Novo.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Os Penetras

Outro longa nacional entre os filmes de Ano Novo é Os Penetras, que se passa durante o réveillon no Rio de Janeiro e conta com Marcelo Adnet, Eduardo Sterblitch e Mariana Ximenes no elenco. Na história, Marco e Beto acabam se juntando por acaso depois que inventam uma história para conseguir entrar em uma festa vip.

Onde assistir: Itunes, YouTube Filmes e Google Play Filmes

Poseidon - Filmes de Ano Novo

Poseidon é do time dos filmes tensos que se passam durante o ano novo. No longa, um grupo de pessoas está a bordo do navio Poseidon durante o ano novo. O problema é que uma onda gigante atinge a embarcação. Agora, uma corrida contra o tempo é necessário até que os sobreviventes sejam resgatados em alto mar.

Onde assistir: HBO Max

Leia também

Lançamentos de filmes 2023: estreias mês a mês nos cinemas