Final da novela Vencer o Desamor: o que acontece no último capítulo?

O final da novela Vencer o Desamor nas telinhas do SBT está próximo. Nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, irá o ar o último capítulo do folhetim mexicano, às 18h45. Alguns personagens ganham finais felizes, já outros precisam lidar com difíceis notícias. O vilão Lino vai finalmente vai parar atrás das grades e recebe sua merecida sentença.

A partir de quinta-feira (16), a faixa é assumida por Três Vezes Ana, que já estava sendo exibida em dobradinha com Vencer o Desamor.

Julgamento de Lino marca final da novela Vencer o Desamor

Um dos momentos mais aguardados do capítulo final da novela Vencer o Desamor é o julgamento de Lino (Marco Treviño). Depois que o vilão comete todo tipo de atrocidade no folhetim, como abuso, assassinato, sequestro e mais, ele finalmente vai parar na prisão. No tribunal, Lino é condenado a 120 anos de prisão por estupro e feminicídio.

Para quem perdeu o penúltimo capítulo da trama, exibido na segunda-feira (13), Lino estava foragido, mas foi pego pela polícia depois de invadir um jantar em que estavam Ariadna, Bárbara, Dafne e Gema. Ele tentou abusar das mulheres, mas foi engando por Dafne, que conseguiu esfaqueá-lo. Quando Alvaro chegou com os policiais, o bandido já estava rendido no chão e foi levado para a cadeia.

Filha de Gema morre

Quem viu os minutos finais do penúltimo capítulo conferiu que Gema recebe más notícias do médico que estava cuidando de sua filhinha recém-nascida, que nasceu prematura. No último episódio da novela mexicana, a garota terá que lidar com a perda da menina e recomeçar sua vida. A jovem desaba com a tristeza, mas contará com o apoio de Bárbara, Ariadna e Dafne.

Alvaro e Ariadna ganham final feliz

Alvaro e Ariadna vão se casar e comprar uma casa nova no final da novela Vencer o Desamor. Eles viverão com Tadeu, o filho da mocinha, e até convidarão Gemma e Bárbara para morarem com eles. E as boas notícias para o casal não pararão por aí, pois Ariadna descobrirá que está grávida.

Ainda segundo os resumos, Ariadna será procurada por seu ex-chefe, que revelará que também pediu demissão do jornal e pedirá que ela e Casandra faça uma parceria com ele para abrir um site de notícias.

Na vida profissional, a jovem será surpreendida mais uma vez, quando receberá ao lado de Casandra um prêmio nacional de jornalismo por sua investigação sobre crimes de violência de gênero.

Gael e Dafne ficam juntos no final da novela Vencer o Desamor

Gael desistiu de seu trabalho no penúltimo capítulo, depois de perceber que a empresa não o fazia feliz e que a família vinha em primeiro lugar. Assim, no final da novela Vencer o Desamor ele retorna para casa e diz para Dafne que que quer ficar com ela e seus filhos. A dupla começa uma nova vida juntos, de muito amor e companheirismo.

Final de Barbara

Barbara diz ao filho no final da novela que quer continuar com o negócio de construir um prédio de apartamentos e depois revela para Dafne, Ariadna e Gema que irá realizar o seu sonho de viajar para Paris. Em seguida, ela então decide desocupar sua casa para poder começar a construção.

Mais tarde, nos minutos finais do folhetim, a matriarca se apronta para pegar um avião e é levada ao aeroporto pela família. Todos se despedem em um emocionante momento antes de Barbara entrar no avião e deixar o México rumo a França.

Para quem quiser conferir antes da exibição no SBT, as cenas finais do folhetim estão disponíveis no canal oficial de Las Estrellas no Youtube, emissora que exibiu a produção no México. O áudio é o original em espanhol e também há legendas automáticas para quem fala o idioma:

