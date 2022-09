Horário de Chocolate com Pimenta hoje será mais hoje, terça (27/9)

A história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício) voltou às telinhas e tem dividido a faixa de reprises das 14h45 com O Cravo e a Rosa, que está em sua reta final. Transmitida depois do Jornal Hoje, o horário de Chocolate com Pimenta nesta terça-feira (27) será um pouco mais cedo por causa de um amistoso da seleção brasileira de futebol.

Qual o horário de Chocolate com Pimenta hoje

Às 14h25 é o horário de Chocolate com Pimenta hoje, terça-feira, 27 de setembro de 2022. O folhetim vai começar mais cedo e terá apenas 20 minutos no ar, de acordo com o cronograma oficial da Rede Globo – disponível para consulta online.

A partir das 14h45, a programação da emissora vai exibir O Cravo e a Rosa, que ficará no ar até às 15h20. Hoje não terá Sessão da Tarde, no lugar será exibida a a partida entre Tunísia e Brasil, o último amistoso da seleção masculina de futebol antes da Copa do Mundo 2022 no Catar.

Nos próximos dias, Chocolate com Pimenta continuará com capítulos de apenas 15 a 20 minutos no ar, por conta da transmissão em dobradinha com O Cravo e a Rosa. Apenas quando a trama de Catarina e Petruchio for finalizada, Chocolate com Pimenta terá capítulos maiores.

Horário de Chocolate com Pimenta durante sua 1ª semana – 26 a 30 de setembro

Segunda-feira (26): de 14h45 a 15h00

Terça-feira (27): de 14h25 a 14h45

Quarta-feira (28): de 14h40 a 14h55

Quinta-feira (29): de 14h45 a 15h00

Sexta-feira (30): de 14h45 a 15h00

A novela não é exibida no fim de semana

Audiência de Chocolate com Pimenta

Chocolate com Pimenta estreou nesta segunda-feira (26) com um alto percentual e teve números maiores do que a estreia de O Cravo e a Rosa conquistou em dezembro de 2021 – quando deu início a nova faixa de reprises da Globo. A informação foi coletava pelo Ibope e divulgada pela assessoria da TV Globo.

Segundo dados prévios do Ibope, a primeira aparição de Chocolate com Pimenta na faixa das 14h45 superou em 60% a audiência do primeiro capítulo O Cravo e a Rosa em 2021. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, a novela ficou 54% acima da estreia de sua antecessora, se tornando líder de audiência no país durante o horário.

Quando acaba O Cravo e a Rosa em 2022?

O Cravo e a Rosa terminará nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. O folhetim exibirá seu último capítulo a partir das 15h00, depois do horário de Chocolate com Pimenta. Não haverá reprise do último capítulo no dia seguinte, pois as reexibições das tardes da Globo são transmitidas apenas de segunda a sexta-feira.

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, Chocolate com Pimenta será exibida sozinha na faixa das 14h45, sempre depois do Jornal Hoje. Originalmente, o folhetim estrelado por Mariana Ximenes foi ao ar de setembro de 2003 a maio de 2004 e exibiu no total 209 capítulos na faixa das 18h.

Tanto O Cravo e a Rosa quanto Chocolate com Pimenta foram escritas por Walcyr Carrasco.

