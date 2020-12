Tela Quente de hoje (28/12) tem ‘Arranha-Céu: Coragem Sem Limite’

Após a novela “A Força do Querer”, a Tela Quente de hoje, segunda, dia 28/12, vai exibir o filme “Arranha-Céu: Coragem Sem Limite”, estrelado pelo ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, a partir das 22h45 (horário de Brasília). O filme tem duração original total de 1h42.

Qual o filme da Tela Quente de hoje?

A TV Globo vai exibir Arranha-Céu: Coragem Sem Limite na Tela Quente de hoje (28/12). Na trama, um veterano e ex-líder de operação do FBI, Will Sawyer (Dwayne Johnson), que perdeu uma das pernas em uma operação, viaja à China com a família para avaliar a segurança de um arranha-céu. No entanto, ele acaba envolvido em uma narrativa de perseguição e sobrevivência quando o prédio é invadido.

Ele precisa descobrir quem são os responsáveis, impedir que uma tragédia aconteça no arranha-céu e manter sua família, que está no prédio, em segurança.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sobre o filme da Tela Quente de hoje:

Título Arranha-Céu: Coragem Sem Limite

Título Original Skyscraper

Elenco Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Roland Møller, Noah Taylor, Byron Mann, Pablo Schreiber, McKenna Roberts, Noah Cottrell, Hannah Quinlivan, Adrian Holmes, Elfina Luk e Kevin Rankin

Direção Rawson Marshall Thurber

Nacionalidade Americana

Gênero Ação

Assista ao trailer de Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, que será exibido na Tela Quente de hoje:

Leia também: Sessão da Tarde de hoje (28/12) tem ‘Alice no País das Maravilhas’

Que horas começa?

A Tela Quente sempre começa após a novela das 21h, que é exibida depois do Jornal Nacional, chegar ao fim. Para assistir ao filme de ação protagonizado por Dwayne Johnson, Arranha-Céu: Coragem Sem Limite, na Tela Quente de hoje, coloque no canal Globo a partir da 22h45 (horário de Brasília).

Veja também:

Entenda a Síndrome de Ménière , que fez Jessie J perder a audição

20 filmes inspiradores para você começar 2021 com o pé direito

Um Príncipe em Nova York 2 ganha trailer; assista

5 motivos para assistir Soul, nova animação da Pixar, no Disney+