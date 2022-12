Enquete A Fazenda 2022: entre Babi e Bia, quem ganha?

Três peões chegaram até a grande final da temporada, Babi, Iran e Bia. No entanto, o que as parciais extraoficiais apontam até o momento é que real briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está entre Barbara Borges e Bia Miranda. Enquanto o ator amarga na lanterna, as peoas são as mais votadas até agora nas enquetes e somam as maiores torcidas. Quem merece levar a vitória? Vote na enquete A Fazenda 2022!

+Votação A Fazenda 2022: quem fica em 2º lugar?

Enquete A Fazenda 2022

Quem ganha entre Barbara Borges e Bia Miranda?

Por enquanto, Barbara Borges tem liderado a votação, pelo que mostram as parciais extraoficiais. Bia Miranda tem aparecido na segunda posição de todas as enquetes consultadas até então, o que mostra que ela é a real adversária de Babi nesta final. Iran está distante de ambas e não apresenta perigo.

Na enquete A Fazenda 2022 do UOL, Barbara está com folga na primeira posição, somando 64,59% dos mais de 4 mil votos computados até então na consulta realizada na faixa das 11h00. Bia fica na segunda posição com 30,87%. Iran não chega nem perto das colegas de confinamento e soma apenas 4,54%.

No DCI, o mesmo resultado é apontado e Barbara aparece como provável campeã. A ex-paquita tem até então 55,3% dos mais de 191 mil votos contabilizados. Bia está na vice-liderança com 40,7% dos votos e novamente Iran não se mostra ameaça para as peoas, contando com apenas 4% do favoritismo. Quem merece vencer? Vote na enquete A Fazenda 2022!

Rivalidade

Bia e Babi não foram amigas durante o confinamento. A dupla fez parte de times adversários no confinamento e trocou muitas farpas ao longo da temporada. Apesar de ser uma das principais rivais de Deolane, Barbara também teve desentendimentos com Bia.

As duas bateram boca durante dinâmicas e formações de roça do programa e a neta de Gretchen chegou a indicar a atriz para a berlinda. A convivência melhorou após Bia perder todas as suas aliadas e acabar "presa" apenas com integrantes do time B no confinamento, mas ainda sim elas não se tornaram aliadas.

Relembre uma das confusões das peoas:

Quem já venceu A Fazenda?

A primeira temporada de A Fazenda foi vencida pelo ator Dado Dolabella, ele recebeu 83% e derrotou Danni Carlos, que ficou em segundo lugar. Na época, o prêmio do primeiro colocado era de R$ 1 milhão. Já o segundo colocado sempre ganhou um carro 0km no reality show.

A segunda edição foi vencida por Karina Bacchi, que somou 56% e derrotou André Segatti. Este foi o último ano em que o prêmio foi de R$ 1 milhão. Já na Fazenda 3, a temporada contou com um prêmio de R$ 2 milhões. Daniel Bueno venceu com 44% da preferência popular e derrotou Sergio Abreu Lizi Benites.

Em A Fazenda 4, Joana Machado recebeu 48% dos votos na grande final e derrotou Monique Evans e Raquel Pacheco. Na edição seguinte, Viviane Araújo foi coroada campeã com 84% dos votos, derrotando elipe Folgosi e Léo Áquilla.

A sexta temporada teve como vencedora Bárbara Evans, que derrotou Denise Rocha e Marcos Oliver ao receber 55% da preferência popular. Na sétima edição, o prêmio foi para DH Silveira, que ganhou de Babi Rossi e Heloisa Faissol com 44,38% dos votos.

A Fazenda 8 foi a última temporada em que o prêmio bateu a casa dos R$ 2 milhões. Neste edição, o vencedor foi Doulglas Sampaio, que recebeu 53% dos votos e derrotou Ana Paula Minerato e Luka Ribeiro.

Na nona edição, o prêmio passou a ser R$ 1,5 milhão, valor que é ofertado até hoje. Nesta temporada, Flávia Viana recebeu 56,37% dos votos e derrotou Marcos Harter e Matheus Lisboa. A décima temporada foi vencida por Rafael Ilha, que com 62,51% desbancou João Zoli e Caíque Aguiar.

A décima primeira temporada coroou Lucas Viana como grande vencedor, ao somar 59,17%. Ele derrotou Hari Almeida, que teve um relacionamento com o peão no confinamento e Diego Grossi.

Uma das temporadas mais lembradas, a 12ª edição foi vencida por Jojo Toddynho, que somou 52,54% da preferência do público na votação. Biel ficou com o segundo lugar, Stéfani Bays com o terceiro lugar e Lipe Ribeiro ficou em quarto. Esta foi a primeira final quádrupla do programa.

Na edição seguinte e mais recente temporada, décima terceira, a final foi novamente quádrupla. Rico Melquiades recebeu 77,47% dos votos e foi coroado campeão, desbancando Bil Araújo, Solange Gomes e Marina Ferrari.

1ª temporada: Dado Dolabella (83%)

2ª temporada: Karina Bacchi (56%)

3ª temporada: Daniel Bueno (44%)

4ª temporada: Joana Machado (48%)

5ª temporada: Viviane Araújo (84%)

6ª temporada: Bárbara Evans (55%)

7ª temporada: DH Silveira (44,38%)

8ª temporada: Douglas Sampaio (53%)

9ª temporada: Flávia Viana (56,37%)

10ª temporada: Rafael Ilha (62,51%)

11ª temporada: Lucas Viana (59,17%)

12ª temporada: Jojo Toddynho (52,54%)

13ª temporada: Rico Melquiades (77,47%)

Leia também

Quando começa o BBB 23? Veja data da nova edição