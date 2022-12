Enquete A Fazenda 2022 da final: quem deve ganhar o reality?

Com a última eliminação do programa, os finalistas da temporada estão definidos.

A votação R7 que define o campeão da Fazenda está aberta! Bia, Babi e Iran disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão e a Enquete A Fazenda 2022 pergunta quem deve ganhar. A final será na quinta-feira.

A votação da enquete A Fazenda 2022 oficial do programa ficará no ar até a noite de quinta-feira, 15 de dezembro, dia em que está marcada a grande final da temporada. O programa tem previsão de ficar no ar de 22h30 até 00h15, de acordo com a programação da Record TV.

O público precisa ir até o site do programa, o R7.com, para votar na enquete A Fazenda 2022 do reality show e decidir quem vai levar R$ 1,5 milhão para casa.

Passo 1: acesse o site https://www.r7.com/ e clique na aba de A Fazenda 14. Se preferir, pode entrar direto no endereço https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14, que te direciona para a página do reality show no site;

Passo 2: não é necessário ter nenhum cadastro para votar. Por isso, quando estiver nesta nova página, é só clicar na enquete A Fazenda 2022 de cara e já escolher quem quer tornar campeão;

Passo 3: escolheu em quem vai votar? Então você vai finalizar o processo, primeiro selecionando a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e depois clicando no botão "votar" para terminar tudo. Agora é só repetir o passo a passo se quiser votar mais vezes.

Bárbara Borges - Enquete A Fazenda 2022

Barbara Borges é a grande favorita desta reta final do reality show. A atriz já tinha grande torcida antes e era apontada como grande rival de Deolane Bezerra, que também tinha favoritismo. Porém, com a desistência da advogada nos últimos dias de programa, Babi se tornou a maior competidora do confinamento.

A atriz começou o programa sem um lado definido, mas o andamento do jogo a fez escolher um grupo. Depois que a "Deolândia" foi se formando com os apoiadores da influenciadora digital, os rivais da famosa começaram outro grupo. Um desentendimento nasceu entre Babi e Deolane, que se tornaram inimigas no programa.

Babi então virou um dos principais nomes do grupo B da fazenda, enquanto Deolane liderava o grupo A. A atriz se juntou a Kerline, Iran e outros participantes para criar estratégias que os mantivessem no jogo. Os meses foram passando e os grupos diminuindo, mas Babi continuou no jogo. Nas berlindas em que competiu, a atriz conseguiu se salvar com um bom percentual e se manteve no jogo.

A peoa foi fazendeira duas vezes e vencedora de um dos grandes momentos jogo, a roça falsa. A berlinda de mentira chegou ao programa nas semanas finais de jogo e movimentou tudo. Ela competiu contra Deolane Bezerra e Pétala Barreiros e conseguiu sair da disputa como grande campeã. Babi permaneceu por alguns dias escondida no Rancho da Fazenda 2022, até que retornou e surpreendeu aos participantes.

Veja como foi o marcante retorno da roça falsa:

Pouco depois deste acontecimento, a casa perdeu dois participantes: Deolane desistiu do jogo após uma movimentação de sua família e fãs para tentar conversar com a loira no confinamento. As irmãs de Deolane alegaram que a mãe do trio estava no hospital e que queriam a advogada fora do jogo. Ao deixar o programa, Deolane acusou a emissora de manipulação. Pouco depois desta saída, Pétala também desistiu.

Com o retorno da roça falsa, Babi se sentiu mais confiante no jogo e permaneceu ao lado dos aliados do grupo B até o final. Ela foi a última fazendeira da temporada e competiu na roça especial e também na última berlinda da edição. Ao conseguir se salvar de todas, ela chegou na grande final do programa. Babi merece ganhar? Vote na enquete A Fazenda 2022!

Bia Miranda - Enquete A Fazenda 2022

A neta de Gretchen teve sorte logo no começo do programa. Ela não era um dos 20 participantes oficiais do elenco, mas conquistou a vaga de 21ª competidora da temporada ao vencer o Paiol. Na primeira semana de reality show, ela passou alguns dias em um espaço preparado pela produção com MC Créu, Claudia Baronesa, Suzi Sassaki e André Santos.

O quinteto era assistido 24 horas pelo público, que votou para decidir quem iria para a sede. Bia Miranda derrotou os colegas e entrou no programa. Logo em sua chegada, ela já foi intimada por Ingrid Ohara, que não gostou dos comentários da jovem sobre ela. Porém, a rivalidade das duas não durou, já que logo Ingrid foi eliminada.

Em seguida, Bia acabou criando amizade com Deolane, Pétala e Moranguinho e se tornou uma integrante do grupo A. Sem papas na língua, a garota se envolveu em várias confusões da casa. Além disso, mostrou que era boa de prova. Ela foi a participante que mais venceu as disputas do fazendeiro, três vezes no total. Bia foi a primeira mulher a assumir o chapéu na temporada.

Ela caiu em algumas roças e teve a ajuda do público para se salvar. Assim, na reta final do jogo ela se tornou a última sobrevivente do grupo A. Vote na enquete A Fazenda 2022 e opine sobre quem deve vencer a temporada!

Iran Malfitano

Iran Malfitano nunca foi fazendeiro, mas é o peão que mais venceu provas na temporada por causa de suas diversas vitórias na briga pelo lampião do poder. O ator mostrou que domina diversas habilidades ao ser coroado vencedor da prova de fogo quatro vezes no programa. Por conta disso, foram várias as formações de roças em que o peão estava com algum poder em mãos.

Iran só caiu uma vez na roça ao longo da temporada e foi parar na votação popular. Ele se salvou como o mais votado da sétima berlinda, que eliminou Lucas Santos.

Mais tarde, já na reta final do jogo, ele caiu novamente na berlinda, quando caiu na roça especial após perder a prova que definiu a disputa. Ele se salvou mais uma vez com a votação popular e então fez parte da última berlinda da edição. Sortudo, ele se salvou mais uma vez e agora está na final de A Fazenda 2022.

Quando Babi foi parar no Rancho por causa da roça falsa, Iran foi um dos escolhidos da loira para visitá-la no espaço privado. O peão foi do time B na edição e era um dos aliados mais fortes da famosa no jogo.

