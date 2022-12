Enquete A Fazenda 2022: Bárbara deve vencer a roça falsa?

Bárbara Borges enfrenta mais uma roça no reality rural, mas dessa vez a berlinda é falsa. Se a atriz vencer, ela ficará em um quarto secreto até sábado, 3, e poderá assistir algumas imagens da sede, além de receber a visita de dois aliados. A ex-paquita merece ganhar esse trunfo? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Enquete A Fazenda 2022: Babi merece ser a vencedora da roça falsa?

Enquete A Fazenda 2022: Pétala deve vencer a roça falsa?

R7 votação da Fazenda 2022

Enquete A Fazenda 2022: Deolane deve vencer a roça falsa?

Bárbara está na 11ª roça de A Fazenda 2022

Bárbara Borges enfrenta sua quarta roça em A Fazenda 2022, mas dessa vez a berlinda do reality rural é fake. O falso eliminado voltará para o programa no próximo sábado.

A ex-paquita, que estava na baia, foi puxada para a roça por Pétala Barreiros, que por sua vez foi a mais votada da casa. A influenciadora digital precisava escolher entre Deolane, sua aliada, e a atriz, e obviamente optou pela rival.

Babi é o nome mais forte do grupo B após ganhar protagonismo nas últimas semanas. A loira se tornou a maior rival de Deolane Bezerra após a eliminação de Deborah Albuquerque na oitava semana e vem trocando farpas com a advogada desde então.

Em todas as roças que participou, a peoa recebeu porcentagens de votos expressivas para ficar, sendo a mais votada nas votações populares.

Na enquete do DCI, Babi aparece como a segunda favorita ao prêmio. Ela fica atrás de sua rival, Deolane, mas tem grandes chances de chegar até a final do reality show da Record.

Veja o momento em que Babi foi parar na roça falsa:

Como será a roça falsa de A Fazenda 2022?

Essa será a primeira vez que A Fazenda terá uma roça falsa. O cronograma segue o mesmo, com formação da roça, Prova do Fazendeiro e eliminação na quinta-feira. No entanto, ao invés do peão votado pelo público deixar o confinamento, ele será levado para um rancho secreto.

O falso eliminado poderá ver algumas imagens da sede - ainda não se sabe se ele ficará ouvindo os peões o tempo todo ou só em alguns momentos. Na sexta, ele poderá receber a visita de dois aliados para visitá-lo no rancho. Os participantes escolhidos não poderão contar ou dar qualquer dica para os demais famosos da sede sobre a berlinda falsa ou o programa irá promover uma roça relâmpago com os três envolvidos como punição.

O retorno triunfal do "eliminado" acontece no sábado, pegando todos os outros participantes de surpresa. Vem fogo no feno por aí!

Quarta-feira, 30: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira, 1º: resultado da eliminação falsa + chegada no rancho secreto

Sexta-feira: visita dos dois convidados do falso eliminado ao rancho

Sábado: volta do falso eliminado

Domingo: convivência entre os peões

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: formação da 12ª roça

Como votar no R7?

O público já pode escolher qual dos três peões deve vencer a roça falsa. A votação fica aberta desde a noite de quarta até o final do programa ao vivo na quinta, quando a apresentadora Adriane Galisteu encerrar a contagem do votos momentos antes de anunciar o nome do "eliminado".

Para participar da votação, siga os passos:

Passo 1: acesse o portal do reality show no R7 e localize a enquete A Fazenda 2022 logo na primeira página (https://afazenda.r7.com/a-fazenda-14);

Passo 2: clique na foto do peão que você quer que vença a roça falsa;

Passo 3: faça a validação de segurança clicando em 'sou humano' e confirme o voto;

Passo 4: aguarde o voto ser computado na enquete A Fazenda 2022. Quem quiser participar mais de uma vez só precisa clicar em "votar novamente" e repetir o processo.

A Fazenda 2022 ainda conta com oito peões em seu elenco. O programa termina em 15 de dezembro, quinta-feira, quando o vencedor levará para casa o prêmio de R$1,5 milhão.