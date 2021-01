BBB 21: Tiago Leifert vai conversar com fãs durante o reality

O apresentador do Big Brother Brasil compartilhou no Instagram, nesta terça-feira (12), como tem gravado as chamadas para o BBB 21. O ex-repórter do Globo Esporte também contou que vai ter uma forma privada de conversar com os fãs do programa durante a exibição da temporada, que não seja o Twitter ou Instagram.

Na série de stories que gravou, o apresentador do BBB 21 mostrou para os fãs do reality o estúdio que improvisou em casa para evitar a ida e volta aos estúdios da Globo antes do início da temporada durante a pandemia do covid-19. Além de mostrar os equipamentos que tem usado nas gravações dos vídeos e dar algumas dicas.

Apresentador vai conversar com fãs do BBB 21

Durante os stories que fez para mostrar seu estúdio em casa, Tiago aproveitou para falar de uma ideia que quer colocar em prática durante a nova temporada do reality da TV Globo.

“Queria falar com vocês, como sabem não sou da rede do passarinho (Twitter), detesto, saí de lá. Mas eu queria ter um outro canal de comunicação com vocês, principalmente durante o BBB 21 sem ser a rede do passarinho, que funcionasse legal, que fosse algo mais privado. Isso vai acontecer, depois mando link para alguns de vocês que tiver

interesse para gente conversar durante o Big Brother, sem ser vídeo, sem ser por aqui, uma coisa mais ágil, mas que também não tem um monte de gente brigando e xingando, um lugar mais seguro”, disse Leifert.

Mais tarde, o apresentador do BBB 21 voltou aos stories e revelou que se assustou com a repercussão do vídeo em que falava sobre a forma privada que irá conversar com os fãs do reality. “Não esperava essa quantidade imensa de resposta de vocês, vou selecionar algumas agora e no dia 14 mando o link para essa primeira leva. Depois vou selecionando mais gente”, contou. “Mas a intenção é ter gente de verdade, com foto de verdade, não conspiratórios que curtem o jogo para gente trocar uma ideia”, completou Tiago.

O apresentador explicou que vai conversar com os fãs do BBB 21 pelo aplicativo Geneva: “chama Geneva o aplicativo, não adianta baixar porque você não vai me achar lá, não dá para fazer search (pesquisa) no Geneva. Não é o Whatsapp, Telegram, é um aplicativo novo”.

Como é o estúdio em casa de Tiago Leifert?

Nos stories desta terça (12), o apresentador publicou imagens e vídeos de seu estúdio improvisado em casa para a gravação das chamadas do BBB 21. “Home Studio gravando chamadas para vocês”, escreveu Tiago.

“Para evitar de sair durante a pandemia né, para evitar ter contato com as pessoas e dar mais trabalho ainda, gravo em casa”, contou o apresentador do BBB 21, que em seguida mostrou seus equipamentos e o estúdio que montou em casa: “tenho minha câmera Sony, que amo, gosto muito”.

Tiago mostrou a ring light que usa e explicou a iluminação do local: “uma luz aqui e um contra luz para destacar o chroma key (a famosa ‘tela verde’) ali. Coloquei uma luz no chão também. Então você faz uma iluminação para o chroma e uma para você”, explicou o apresentador do BBB 21 durante as dicas.

