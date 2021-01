BBB21: veja como foi a visita dos influenciadores na casa

Nesta quinta-feira (21), alguns influenciadores convidados pela produção puderam fazer uma tour pela casa do BBB21. A visita aconteceu de forma virtual e durou poucos minutos, mas foi suficiente para gerar muitas novidades e spoilers.

Entre os convidados pela produção do BBB21 estavam famosos da internet como Pequena Lo, Dora Figueiredo, entre outros. Eles puderam conferir a decoração da casa deste ano em primeira mão e fizeram várias revelações. Ninguém pôde fotografar ou gravar a tela enquanto realizava a tour pelo local.

Pequena Lo visitou casa do BBB21

A tiktoker e influenciadora foi convidada para ver trechos da casa e comentou nos stories do Instagram: “eu acabei de fazer um tour virtual pela casa do BBB21. Estou encantada com as cores, tem umas partes da casa que é medieval“.

“Conheci a parte externa, tá mara, tem umas cores bem alegres, enfim tá linda a casa”, contou Pequena Lo, que finalizou mandando um recado para o chefão do BBB21: “Boninho você arrasou mais uma vez”.

Dora Figueiredo amou banheiro

“A área externa é muito linda, tá parecendo um castelo, não consegui ver o Big Fone, gostei muito mais dessa sala do que da última”, revelou a influenciadora. Dora comentou sobre a decisão da produção do BBB21 de juntar as cozinhas xepa e vip dentro da casa este ano e contou que gostou mais da decoração da xepa.

“O banheiro podia ser da Boca Rosa porque é inteiro rosa”, contou.

BBB21 terá dois Big Fones?

A influenciadora Thamirys Borsan comentou que a visita virtual à casa durou 3 minutos e que por isso não conseguiu conferir todas as partes do local em que é gravado o reality global: “foi muito rápido, acabou do nada, dei um grito, jurei que ia conseguir ver tudo”.

Thamirys falou sobre o Big Fone e revelou que apesar de não conseguir ver direito, que parecem ter dois telefones especiais. “Vi o Big Fone, pareceria ter dois, fiquei confusa”, contou. A influenciadora disse que a área externa do BBB21 está regada a cores: “sem dúvida essa é a casa mais linda de todas as casas q já teve no Big Brother”. “Lá fora tá muito maior agora que não tem a cozinha da xepa“, completou.

Influenciadores já previram briga

Edu e Fih do canal Diva Depressão revelaram que a tour pela casa foi iniciada por Tiago Leifert, no entanto, eles não revelaram se era realmente o apresentador do BBB21 ou uma versão virtual do jornalista: “foi o Tiago Leifert q abriu a casa para gente”.

Edu e Fih contaram estar impressionados com a decoração da casa e já previram tensão e possíveis brigas na cozinha, agora que xepa e vip ficarão no mesmo lugar.

Acabamos de ver a casa do #BBB21 e tá um misto de Grande Família, Jornal Nacional , 10 Mandamentos e RuPaul! #BBBXP21 pic.twitter.com/6qXpRVViTF — Diva Depressão (@DivaDepressao) January 21, 2021

