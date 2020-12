Sessão da Tarde de hoje (30/12): Globo passa ‘As Mil Palavras’

Após o Jornal Hoje, a Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira, dia 30/12, vai exibir o filme “As Mil Palavras”, dirigido por Brian Robbins e protagonizado por Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke e Cliff Curtis, a partir das 15h (horário de Brasília). O longa-metragem tem duração original total de 1h31.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

A TV Globo vai exibir As Mil Palavras na Sessão da Tarde de hoje (30/12). Jack McCall não tem escrúpulos, ele trabalha em uma agência literária e fala o que precisar para conseguir o que quer, não importa se for mentira ou uma promessa vazia, porém, um dia ele acaba conseguindo problemas por causa disso. Jack quer publicar o livro de um guru espiritual e faz de tudo para fechar o negócio, mas ele acaba se envolvendo em algo maior, como uma maldição.

Certo dia, uma árvore simplesmente aparece em seu quintal e ele percebe que toda vez que fala algo, as folhas da árvore caem. O que será que vai acontecer com Jack quando a árvore perder todas as suas mil folhas?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje:

Título As Mil Palavras

Título Original A Thousand Words

Elenco Eddie Murphy, Kerry Washington, Emanuel Ragsdale, Lou Saliba, John Gatins, Clark Duke, Cliff Curtis, Mitchell Fink, Edi Patterson, Allison Janney, Ruby Dee e Kayla Blake

Direção Brian Robbins

Nacionalidade Americana

Gênero Comédia

Leia também: Um Príncipe em Nova York 2 ganha trailer; assista

Assista ao trailer de As Mil Palavras, que será exibido na Sessão da Tarde de hoje:

Leia também – Top 10 da Netflix: os filmes e séries mais assistidos desta semana

Que horas começa?

As exibições dos filmes da Sessão da Tarde sempre começam após o Jornal Hoje. Para assistir a comédia estrelada pelo ator estadunidense Eddie Murphy, na Sessão da Tarde de hoje, coloque no canal Globo a partir da 15h (horário de Brasília).

Veja também:

Veja quem são os famosos aniversariantes da última semana de 2020

Outer Banks é plágio? Netflix é acusada e processada por escritor

Oscar 2021: conheça Minari, filme que pode fazer história na premiação

Festa de Ano Novo do Neymar: o que sabemos até agora?