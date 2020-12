Horóscopo semanal de 7 a 12 de dezembro: há beleza na simplicidade

É a temporada de Eclipse! A transformação está no ar. Na quarta-feira, o Sol em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes, dando-nos esperança, fantasia e visão de mudança. A energia do fim de semana é sexy, apaixonante e romântica quando Vênus em Escorpião faz conjunção com a Lua em Escorpião no sábado. Veja seu horóscopo semanal de 7 a 12 de dezembro completo.

Previsão de dezembro de 2020: suas previsões chegaram

Horóscopo do Áries

Você consegue manter o otimismo sobre o encerramento, Áries? Na quarta-feira, o Sol em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes, pedindo que você conclua um capítulo e tenha fé no que acontece a seguir. O fim de semana é íntimo e abafado durante a conjunção Vênus-Lua em Escorpião. Verdades profundas podem ser reveladas se você estiver disposto a compartilhar seus sentimentos íntimos e prestar atenção aos dos outros.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Horóscopo semanal de Touro

Qual é o estado do seu time, Touro? O Sol em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes na quarta-feira, ajudando você a ver a profundidade, a lealdade e a conexão entre você e seus amigos. Encontro à noite no sábado? A conjunção Vênus-Lua em Escorpião ilumina seu setor romântico e coloca a química do estilo de atração de opostos no ar!

Horóscopo do Gêmeos

Relacionamentos dão trabalho, geminianos! Nesta quarta-feira, o Sol em Sagitário forma quadratura com Netuno em Peixes, ajudando você a ver como você e seus parceiros se esforçam para fazer o relacionamento funcionar. Uma conjunção Lua-Vênus em sua zona de saúde regida por Escorpião no sábado inspira você a harmonizar sua rotina, bem-estar e escolhas de saúde para o sucesso.

Horóscopo semanal de Câncer

Amplie, afaste, Câncer! A quadratura desta quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes ajuda você a ver o equilíbrio entre os detalhes e o quadro geral. A conjunção Vênus-Lua em Escorpião no sábado aumenta a confiança. Deixe seu esplendor guiar para seus lugares incríveis!

Horóscopo de Leão

Não seja tão duro consigo mesmo, Leão. Na quarta-feira, uma quadratura entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes pode complicar sua autoestima. Abrace suas imperfeições! Uma conjunção Lua-Vênus em Escorpião no sábado quer que você se conecte com pessoas e lugares que mantêm seu coração seguro. “Reúna-se” com a família e volte para casa com Zoom / FaceTime / telefone / texto em grupo / qualquer coisa!

Horóscopo de Virgem

Em quem você pode confiar, Virgem? A quadratura desta quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes ajuda a determinar quais parceiros românticos ganharam acesso emocional a você. A conjunção Lua-Vênus deste sábado em Escorpião ilumina sua zona de comunicação e ajuda suas palavras a fluir na direção da verdade, da intimidade e do sexo!

Horóscopo semanal de Libra

É hora de um check-up, Libra! A quadratura de quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes quer que você reveja sua saúde e bem-estar, errando pelo lado da responsabilidade. Um fim de semana sensual é seu: a conjunção Vênus-Lua em Escorpião no sábado ajuda você a sentir prazer apenas pelo prazer.

Horóscopo de Escorpião

Conheça o seu valor, Escorpião! A quadratura desta quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes quer que você se lembre de que valor e segurança são definidos internamente. Este fim de semana é sobre você e sua alegria! A conjunção Lua-Vênus de sábado coloca você em contato com seu poder, prazer e contextos de desejo.

Horóscopo de Sagitário

Feliz aniversário, Sag! Você está se sentindo terno e emocionado sob a quadratura de quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes. Deixe seus sentimentos para fora com pessoas de sua confiança! O fim de semana é um sonho, graças à conjunção Lua-Vênus em Escorpião no sábado. Sua intuição será mais precisa do que nunca!

Horóscopo de Capricórnio

Comunique-se com compaixão, Cap! A quadratura desta quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes ajuda você a dar voz a uma verdade significativa com empatia, compreensão e graça. Este fim de semana é social sob a conjunção Lua-Vênus em Escorpião no sábado, então reúna-se com seus amigos no Zoom / FaceTime / etc. e capacitar uns aos outros para fazer grandes coisas!

Horóscopo de Aquário

Que valores informam seu ativismo, Aquário? A quadratura de quarta-feira entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes ajuda você a se firmar em suas convicções. O fim de semana conecta você com seus colegas sob a conjunção Lua-Vênus em Escorpião no sábado, aprofundando o relacionamento que você tem com eles.

Horóscopo de Peixes

O que alimenta seu propósito, Peixes? Uma quadratura entre o Sol em Sagitário e Netuno em Peixes dá a você a paixão de contribuir de uma forma significativa. Confie na sua intuição e tenha fé que você terá sucesso! Uma conjunção Lua-Vênus em Escorpião no sábado torna este fim de semana intelectual. Você aprenderá novas ideias e as aplicará em sua vida!