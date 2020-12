30 mensagens de Ano Novo para enviar aos amigos e família

Mensagens de Ano Novo – Otimismo e esperança de um ano incrível!!! É com esse espírito de confiança de que as coisas vão melhorar que o brasileiro deve incorporar para a passagem do Ano Novo. Depois de um ano turbulento e cheio de reflexões, principalmente por decorrência da Covid-19 que assolou o mundo todo, as mensagens positivas são as mais esperadas por todos.

5 ideias para a ceia de 2020

Há três dias da virada do ano, o Jornal DCI preparou uma lista com as melhores mensagens para enviar aos amigos e familiares pelo WhatsApp na noite de Réveillon.

Mensagens de Ano Novo para os amigos

Desejo aos meus amigos um ano novo cheio de bons sentimentos; que novos e velhos sonhos sejam concretizados, e que nunca falte o amor e a amizade! Que possam se despedir do ano velho em festa e com muita alegria, e lhe digam adeus sem arrependimentos ou qualquer mau sentimento Feliz Ano Novo, meus amigos! Que esse ano traga muita felicidade e prosperidade para todos, e venha fortalecer ainda mais a nossa amizade. O ano novo chegou! Essa época linda em que podemos olhar para trás, agradecer pelo ano que passou e relembrar os bons momentos. Um ano novo chega com novas oportunidades e 365 chances para irmos atrás dos nossos sonhos! Desejo a todos um ano novo de muita alegria, saúde e paz! Façam este ano valer a pena e corram atrás dos seus objetivos! O ano novo está logo ali e quero desejar um ano de muita paz para toda minha família! Que essa virada de ano seja um recomeço para que possamos nos livrar de todas as coisas ruins e se concentrar no caminho do bem! Espero que a paz esteja presente no dia de todos, pois é necessário iniciar o ano com paz no coração e sorriso no rosto. Feliz ano novo, família! Inspire coisas boas, deseje o bem, pense na felicidade, mentalize seus sonhos e aproveite a hora da virada com um belo sorriso no rosto. Feliz Ano Novo! Abra seu coração para o ano que vai começar, renove sua fé e esperança na vida e nos sonhos. Plante novas sementes para um futuro melhor, cheio de amor e prosperidade. Feliz Ano Novo!

Mensagem para um 2021 de muitas conquistas

Viva o Ano Novo! Que esse seja um ano de muita prosperidade e sucesso! Que tanto sua vida pessoal quanto profissional sejam de conquistas e realizações. E que a paz, o amor e a felicidade te acompanhe! Que as luzes dos fogos de artifício continuem a trazer brilho e beleza por todos os dias do novo ano que se inicia. Um brinde a 2021! Feliz Ano Novo! Que a passagem deste ano renove e revigore em todos nós a esperança de saúde, prosperidade e felicidade. Feliz Ano Novo! Feliz véspera de Ano Novo! É o último dia do ano, por isso não deixe de o aproveitar ao máximo. Vista seu melhor sorriso hoje e despeça mais um ano de vida com a certeza que o próximo será ainda melhor. Divirta-se, curta cada segundo e seja sempre feliz! Viva! Finalmente podemos deixar o ano velho para trás e dar boas-vindas para o este novo e esperançoso ano de 2021! Que seja tão incrível quanto ele merece ser! O último ano não foi fácil e é por isso que estou tão feliz em poder receber este ano novo com tanta alegria! Aconteça o que acontecer, vou começar o ano com o coração repleto de esperança e ânimo para fazer deste, o melhor ano de todos os tempos. Que o ano vindouro seja um ano de realizações, conquistas, sucesso e que o amor seja sempre levado em todos os corações. Feliz Ano Novo! Que o Ano Novo que se aproxima seja uma porta aberta para novos sonhos, renovações de fé e muita paz para o nosso mundo. Feliz 2021! Mensagens de Ano Novo – Um novo ano vai começar e eu espero que ele traga muitas realizações, felicidade e prosperidade para todos. Feliz Ano Novo! A virada do ano é um momento de alegria, esperança e inspiração para lutarmos pelos sonhos ainda por cumprir. Feliz Ano Novo!

Mensagem de Feliz Ano Novo

Este Ano Novo tem tudo para ser maravilhoso! Só depende de você. Acredite nas suas capacidades. Ame-se como nunca se amou! Cuide de ser feliz e não desista de correr atrás dos seus sonhos. Faça promessas – cumpra! Idealize metas – alcance! Melhore seu mundo hoje mesmo e amanhã o universo será um local ainda mais especial! Transforme cada dia deste novo ano em uma página memorável do livro da sua vida. Feliz Ano Novo!! Mais um ano está chegando ao final para que outro possa começar. E eu desejo que o novo ano traga ainda mais felicidade, realizações, prosperidade e muito sucesso para todos! Que esta virada de ano seja de festa e alegria, mas também um momento de reflexão. Que os erros do ano velho se transformem em aprendizados no novo. E os sonhos que ainda não foram alcançados, sejam conquistados. Feliz Ano Novo!! Feliz ano novo, família! Hoje, na virada da meia noite, tenho certeza que estaremos todos em sintonia para celebrar a chegada de um novo ano! A família é o maior presente da vida e, por isso, quero desejar um ano de muita paz e sucesso a todos vocês. Que vocês trilhem o caminho do bem e alcancem seus objetivos! Que seus corações transbordem amor e alegria. Viva o Ano Novo!! Que a sorte esteja ao seu lado e o amor dentro do seu coração ao longo dos novos 12 meses. Feliz Ano Novo! Vocês são as pessoas mais especiais que conheço na vida e por isso desejo um ano mágico, cheio de realizações e prosperidade para todos. Feliz Ano Novo, amigos! Aproveitem os próximos doze meses como nunca! Serei feliz se o próximo ano for tão especial como este que passou no que diz respeito ao fortalecimento da nossa amizade. É importante viver a vida com amizade. E felizmente tenho os melhores amigos ao meu lado. Viva o Ano Novo!! Receba o novo ano com alegria, faça as pazes com seu passado e olhe para o futuro com esperança. Feliz Ano Novo!! Mensagens de Ano Novo – Bem-vindo, 2021! Nem acredito que já posso deixar para trás o ano que passou e me dedicar ao novo ano que chega cheio de esperança e oportunidades! Que este ano seja de muitas realizações, paz e união para todos nós. Feliz Ano Novo, Pessoal!! Não tenha dúvidas que 2021 será um ano totalmente abençoado. Feliz Ano Novo!