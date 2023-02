Jogo do Flamengo x Botafogo hoje onde vai passar e horário ni Carioca 2023

Botafogo e Flamengo protagonizam o Clássico da Rivalidade neste sábado, 25 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Carioca ainda na primeira fase às 18h (Horário de Brasília). O jogo do Flamengo hoje vai ser no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com duas equipes que disputam a liderança da classificação.

A Taça Guanabara é a primeira fase do estadual no Rio de Janeiro. Os quatro melhores avançam para a semifinal do Carioca, enquanto do quinto ao oitavo jogam a semifinal da Taça Rio, torneio secundário no futebol carioca.

Onde vai ser jogo do Flamengo x Botafogo hoje?

Botafogo x Flamengo será disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, a capital federal. O espaço foi construído em 1974, mas foi reinaugurado em 2013 para receber os jogos da Copa do Mundo da FIFA no ano seguinte.

O estádio tem a capacidade para receber 72 mil torcedores. A iniciativa de trazer o Clássico da Rivalidade para a capital do país é da empresa Metrópoles Sports. Este, inclusive, não é o primeiro jogo dos estaduais na capital do país.

O Mané Garrincha recebeu também a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, Botafogo e Boavista no Campeonato Carioca, o clássico mineiro entre Cruzeiro e América Mineiro, o jogo do Nova Iguaçu e Vasco também pelo Carioca e o duelo entre Corinthians e Portuguesa, no Paulistão.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje no Carioca será transmitido no Youtube e Twitch do CazéTV, às 18h, horário de Brasília.

Quando o mando de campo é do Botafogo ou Vasco no Campeonato Carioca, o canal CazéTV é o único que transmite os jogos ao vivo e de graça para o público.

Pelo Youtube ou Twitch, o torcedor só precisa acessar o CazéTV, clicar no jogo indicado que vai assistir e pronto. Dá para ver no aplicativo do celular, smartv, tablet ou no navegador do computador.

É 100% gratuito.

Data: 25/02/2023

Horário: 18h (Horário de Brasília)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje: CazéTV

Como funciona o Campeonato Carioca?

O Campeonato Carioca tem três fases: a Taça Guanabara, Taça Rio e o Campeonato Carioca.

A primeira fase é a Taça Guanabara, onde as doze equipes integram o quadro de participantes. Por onze rodadas, elas se enfrentam em turno único em busca da parte de cima da classificação.

Ao fim das rodadas, o primeiro colocado será declarado o campeão da Taça Guanabara, enquanto os quatro primeiros vão para a semifinal do Campeonato Carioca, a fase final em busca pelo título da temporada. Enquanto isso, do 5º ao 8º lugar na tabela, disputam a semifinal da Taça Rio.

A semifinal na Taça Rio e no Campeonato Carioca é disputada sempre em dois jogos, ida e volta. Os vencedores avançam para a final, também disputada em dois confrontos. As datas ainda não foram definidas pela FERJ.

Quem tem mais vitória entre Flamengo e Botafogo?

O clássico do futebol carioca já foi disputado entre Botafogo e Flamengo em 343 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol. O Rubro-Negro acumula 126 vitórias, com 113 empates e apenas 104 triunfos para o Fogão.

Nos últimos anos, o Flamengo é quem tem a vantagem no histórico do Clássico da Rivalidade. A última partida entre os dois aconteceu em 2022, pela 24ª rodada do Brasileirão, com vitória por 1 a 0 do Mengo.

Porém, no primeiro turno do Brasileirão, o Botafogo levou a melhor no placar de 1 a 0, na quinta rodada, em 2022.

Quem vai apitar?

O árbitro do jogo do Flamengo e Botafogo neste sábado vai ser Tarcizo Pinheiro Caetano. É a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) que define a escala de arbitragem para o fim de semana.

Os assistentes vão ser Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Carlos Henrique Alves de Lima Filho.

Já o responsável pelo VAR será Rodrigo Nunes de Sá. Como é clássico, o Campeonato Carioca traz o árbitro de vídeo para o campo.

Botafogo x Flamengo Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

VAR: Rodrigo Nunes de Sá https://t.co/xhe36Pf8X7 — Opinião Botafoguense (@OpiniaoBotafogo) February 23, 2023

Nona rodada do Campeonato Carioca

Além do jogo do Flamengo e Botafogo, a nona rodada da Taça Guanabara aprenseta outros embates no fim de semana.

Sábado, 25/02:

Nova Iguaçu x Resende - 15h30 (horário de Brasília)

Fluminense x Portuguesa - 16h (horário de Brasília)

Botafogo x Flamengo - 18h (horário de Brasília)

Domingo, 26/02:

Bangu x Volta Redonda - 15h30 (horário de Brasília)

Segunda-feira, 27/02:

Audax x Madureira - 15h30 (horário de Brasília)

Vasco x Boavista - 19h30 (horário de Brasília)

