Tarot Semanal 25/01: escolha uma carta e receba um conselho divino

Hoje é dia de Tarot Semanal 25/01! Essa semana pede mais calma e introspectividade. Aproveite a lua cheia para trabalhar mais o seu interior e suas emoções. Portanto, não é uma semana para decisões, e sim para reflexões. Aproveite isso.

Leitura do Tarot Semanal 25/01

Feche os olhos, respire fundo, concentre-se e escolha uma carta na imagem abaixo. Em seguida, role para baixo e confira o significado do conjunto de carta na leitura do Tarot Semanal 25/01

Conselhos do Tarot Semanal 25/01

Conjunto 1 – A Cruz e a Árvore

Há algo bom no seu destino. Contudo, o seu Tarot Semanal 25/01 alerta que você precisará aprender a dividir e se comunicar melhor para isso.

A carta da cruz fala de vitória, ou seja, você conseguirá o que quer. Contudo, a carta da cruz fala de uma vitória trabalhosa, de algo que você terá que se dedicar enquanto se privará de algumas coisas. Porém, é algo que valerá a pena. Então, se há algo que você quer conquistar esse ano, comece a planejar com calma.

Entretanto, a carta da árvore alerta que você deve se comunicar, já que a sua vitória virá através da sua comunicação e da divisão de tarefas. Sendo assim, sua vitória será dividida com outras pessoas, aproveite para se conectar com as pessoas que gosta essa semana, já que estamos no ano de Vênus, que pede amorosidade.

Conjunto 2 – Os Peixes e o Rato

Você anda se planejando economicamente? O Tarot Semanal 25/01 pede um pouco mais de prudência com o seu dinheiro essa semana. Sendo assim, evite gastos extras sem necessidade ou compras on-line.

A primeira carta que aparece no seu conselho é a carta dos peixes, que simboliza dinheiro e prosperidade. Contudo, a carta que aparece em seguida é a carta do rato, que significa desgaste. Portanto, alguns desgastes financeiros podem acontecer, então se programe.

Por fim, aproveite para baixar um planner para 2021 e se organize, esse desgaste financeiro é uma energia apenas para essa semana, mas, de qualquer forma, é importante se planejar. Assim, você pode evitar os desgastes, que a carta do rato anuncia, em outros momentos desse ano.

Conjunto 3 – O Urso e o Navio

A carta do Urso veio te alertar algo no Tarot Semanal 25/01. O urso simboliza amigos falsos, olho gordo, traição e auto sabotagem. Portanto, vale começar a semana com um banho de arruda para se proteger.

Sendo assim, fique de olho nos “ursos”, tome mais cuidado na hora de contar os seus segredos e reforce a sua autoestima para não ser o seu próprio sabotador. E você deve prestar atenção nisso a semana inteira, pois a carta do navio mostra que irá demorar para esse urso aparecer. Sendo assim, você pode ir confiando em algum amigo falso aos poucos ou ir se colocando para baixo um pouco mais a cada dia. Preste mais atenção nisso.

