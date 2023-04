Flamengo é eliminado hoje da Copa do Brasil se perder para o Maringá?

Entenda o cenário na terceira fase da Copa do Brasil com o duelo nesta quarta-feira, 26 de abril, contra o Maringá

O Flamengo disputa a terceira fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira, 26 de abril, às 21h30 (Horário de Brasília) contra o Maringá. O time carioca é o favorito, mas surpresas podem acontecer na decisão que vale para as oitavas de final do torneio. Saiba qual é o cenário do Flamengo no jogo de volta e se pode ser eliminado hoje.

Flamengo pode ser eliminado da Copa do Brasil hoje?

O Flamengo é eliminado da Copa do Brasil se empatar ou perder para o Maringá hoje. Atual campeão, o clube perde a chance de disputar as oitavas de final e até de brigar pelo título na temporada.

O jogo de ida terminou em 2 a 0 para o Maringá, no Paraná. Nesta quarta-feira, o clube do Rio tem que ganhar com três gols ou mais na diferença e não deixar o adversário fazer mais gols. Caso o Rubro-Negro vença por 2 a 0, os pênaltis vão definir quem avança para a próxima etapa.

Qualquer resultado diferente disso, está eliminado. O Maringá só precisa do empate ou a vitória.

No ano passado, o Flamengo venceu o Corinthians na final da Copa do Brasil nos pênaltis. Hoje, sob o comando de Jorge Sampaoli, o Rubro-Negro terá de lutar pela classificação até o último minuto do segundo tempo.

Vitória do Maringá = Maringá classificado

Maringá classificado Empate = Maringá classificado

= Maringá classificado Vitória por 2 a 0 do Flamengo ou empate na soma dos dois placares = Pênaltis

= Pênaltis Flamengo ganha por 3 a 0 ou mais = Flamengo classificado

Quem vai ser o adversário na semifinal?

Se vencer o Maringá nesta quarta-feira, o Rubro-Negro ainda não sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque um novo sorteio será realizado pela CBF para formar todos os oito confrontos.

Dezesseis equipes se classificam para a nova etapa da competição. No momento, Cruzeiro, Fluminense, São Paulo e Athletico Paranaense carimbaram o seu passaporte. Restam apenas 12 vagas.

Como assistir o jogo do Flamengo e Maringá?

O jogo na Copa do Brasil tem transmissão no Amazon Prime Video. Nenhum canal de televisão vai exibir a partida nesta quarta-feira.

Com narração vai ser de Rômulo Mendonça, a plataforma de streaming pode ser assistida no computador ou nos aplicativos para celular, tablet e smartv. Quem é cliente só precisa acessar com email e a senha de usuário.

Para se tornar membro acesse o site (primevideo.com), faça o seu cadastro e escolha pagar R$ R$ 14,90 por mês ou o plano anual de R$ 119,00, o mesmo que R$ 9,92 por mês.

