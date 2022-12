França e Marrocos: quem ganha a semifinal da Copa do Mundo 2022?

Seleções se enfrentam nesta quarta-feira, 14 de dezembro, pela semifinal da Copa do Mundo no Catar

Pela semifinal da Copa do Mundo no Catar, as seleções de França e Marrocos disputam nesta quarta-feira, 14 de dezembro, no Estádio Al Bayt, a classificação para a final do torneio. A partida tem início às 16h (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo e de graça. Quem leva a melhor? Confira os palpites e todos os detalhes do jogo.

Palpites de França e Marrocos na Copa do Mundo

A Copa do Mundo do Catar veio para provar que o futebol é imprevisível. Não dá para esperar um resultado exato, principalmente de um Mundial entre seleções, o maior torneio do esporte no planeta.

França e Marrocos, duas grandes seleções que promoveram uma campanha exemplar desde a fase de grupos até a semifinal. De um lado, os atuais campeões do mundo e, do outro, o estreante que faz história ao jogar pela primeira vez na história.

Esta será a primeira vez que França e Marrocos se enfrentam em Copa do Mundo. Em 2000, jogaram pela primeira vez em amistoso, com vitória por 5 a 1 da França. Já em 2007, o empate em 2 a 2 garantiu um certo equilíbrio no embate.

O jogo desta quarta-feira promete ser bastante equilibrado. A França tem o melhor ataque da competição, com o trio Griezmann, Mbappé e Giroud, enquanto Marrocos tem uma defesa capaz de segurar um resultado por um tempo completo de jogo.

Para vencer, os franceses terão de driblar a defesa marroquina e explorar os espaços, além de escapar da marcação dos rivais. Já o Marrocos precisa se segurar e, além disso, chegar até a defesa adversária e ser certeiro, ou seja, furar o bloqueio e não errar. Apesar de ser perfeita no ataque, a França tem problemas na defesa com Hernandez, Upamecano e Varane.

Palpites:

França 2 x 1 Marrocos

França 2 x 0 Marrocos

França 1 x 0 Marrocos

Caminhos de França e Marrocos até aqui

Ambas as seleções tiveram grandes embates para chegarem até a semifinal. De um lado, a atual campeã passou por grandes adversários enquanto o Marrocos, que alcançou tão longe pela primeira vez em sua história no futebol, teve de deixar para trás ídolos.

A França terminou em primeiro lugar no grupo D com seis pontos, duas vitórias e uma derrota. Venceu o Austrália na rodada de estreia, superou a Dinamarca na segunda e, na terceira, perdeu para a Tunísia. Nas oitavas de final, ganhou da Polônia enquanto nas quartas, superou a Inglaterra.

França 4 x 1 Austrália

França 2 x 1 Dinamarca

Tunísia 1 x 0 França

França 3 x 1 Polônia (oitavas de final)

Inglaterra 1 x 2 França (quartas de final)

Do outro lado, Marrocos também fez uma grande campanha para surpreender os próprios torcedores. No grupo F, estreou com empate sem gols com a Croácia. Depois, venceu da Bélgica na segunda rodada e, por fim, derrotou o Canadá para avançar como líder no grupo.

Nas oitavas de final, deixou para trás a campeã do mundo em 2010, nos pênaltis, a Espanha. Já nas quartas derrotou Portugal de Cristiano Ronaldo.

Marrocos 0 x 0 Croácia

Bélgica 0 x 2 Marrocos

Canadá 1 x 2 Marrocos

Marrocos 0 (3x0) 0 Espanha (oitavas de final)

Marrocos 1 x 0 Portugal (quartas de final)

Como assistir jogo da França x Marrocos?

A partida entre França e Marrocos na semifinal da Copa do Mundo será transmitida pela Globo e o canal SporTV, além das plataformas GloboPlay, canal do Casimiro, GE e o FIFA Plus de graça e ao vivo.

Na TV aberta, a Globo exibe a partida para todos os estados do Brasil com narração de Luís Roberto, enquanto o canal pago SporTV transmite apenas entre as operadoras dom Luiz Carlos Jr.

Todas as plataformas digitais transmitem o jogo da quarta-feira de graça. No GloboPlay e o FIFA+ não é necessário ser assinante, basta cadastrar-se com uma conta e o email. Já no site do GE é só escolher a transmissão do canal Globo.

O Casimiro, no Youtube e na Twitch, também exibe o duelo entre os franceses e marroquinos de graça para todo o público.

